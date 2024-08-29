台中蛋黃酥名店快閃高雄！首日民眾擠爆現場　10分鐘內1000盒售罄

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▲除了蛋黃酥，不二糕餅另推出茶蛋組禮盒，推薦價14入720元(內含蛋黃酥6入及茶鳳黃8入)。（圖／不二糕餅提供）

▲不二糕餅快閃高雄夢時代，櫃位上也可見擠爆的民眾。（圖／不二糕餅提供）

▲鹿港在地30多年蛋黃酥名店「新口味食品行」，強調純手工製作，還被彰化網友封為「一生必吃」。（圖／新口味提供）

台中人氣蛋黃酥名店「不二糕餅」，以獨門招牌「神級美味蛋黃酥」創造日銷萬盒、月銷量總盒數高度可蓋15座101大樓的驚人佳績，。不二糕餅日前於台北遠百信義A13推出快閃櫃，開賣就引人潮排爆，今(29)日開始快閃至高雄夢時代購物中心，同樣引來民眾擠爆現場，只花10分鐘，1000盒的備量就售罄，此次快閃活動將至9月16日。不二糕餅則將於今（9）日至9月16日，快閃高雄夢時代，販售地點位於夢時代的B1F綠區，現場祭出人氣經典蛋黃酥禮盒，推薦價6入380元、12入760元；以及擁有雙重美味的茶蛋組禮盒，推薦價14入720元(內含蛋黃酥6入及茶鳳黃8入)，每人每次限購5盒(不限品項)，每日限量銷售，售完為止。夢時代表示，「不二糕餅」為期19天的中秋快閃活動，每日開店前一小時(週一至週五10:00、週六至週日9:30)，將在1F東空橋旁的幸福廣場統一發放號碼牌，至營業時間再引導民眾至B1櫃位的等待動線，依序結帳、取貨。每日數量有限，每人每日開放購買5盒，而足見南台灣民眾相當踴躍。📍「不二糕餅」快閃高雄夢時代購物中心相關資訊：日期：8月29現場販售商品：蛋黃酥（12入）760元、蛋黃酥（6入）380元、茶蛋組（6入蛋黃酥/8入茶鳳黃）720元排隊規則：需至1樓東空橋開始排隊▪️每日開店前一小時(週一至週五10:00、週六至週日9:30)1F東空橋旁的幸福廣場統一發放號碼牌。▪️營業時間再引導民眾至B1櫃位的等待動線，依序結帳、取貨。▪️每人每次限購5盒(不限品項)，每日限量銷售，售完為止。另外，被網友大讚極度美味CP值超高，且彰化網友還封為一生必吃的鹿港「新口味蛋黃酥」，特別加碼展開快閃巡迴，第一站是至9月5日前在SOGO天母店預購率先開跑，並於指定期間至天母店B1取貨，第二站為9月2日~ 9月16日，將在台北SOGO忠孝館設置快閃店；而中秋節前兩個周末(9月7 ~ 8日、9月14 ~ 15日)，則現身新竹SOGO百貨。兩場都將販售「新口味蛋黃酥」 325元/ 6入，每日限量供應，每人限購分別為2盒（天母店）、4盒（新竹店），售完為止。