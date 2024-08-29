章子怡成唯一華人評審！黑禮服霸氣登上威尼斯影展紅毯

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▲威尼斯影展評審團主席伊莎貝雨蓓，紅禮服登上開幕典禮。（圖／達志影像美聯社）

第81屆威尼斯影展於台灣時間今（29）日凌晨開幕，法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）擔任評審團主席，換上一套正紅色禮服亮麗現身！章子怡身為唯一一名的華人評審，則是穿著一套典雅黑色禮服霸氣登場，兩人呈現強烈對比。中國大陸女星章子怡曾擔任，坎城影展短片和電影基石單元、坎城影展「一種注目」單元評審，今年再度受邀成為威尼斯影展評審，成為唯一一名華人評審，備受矚目。2024威尼斯影展評審團主席伊莎貝雨蓓，在開幕受訪時表示，電影業正面臨生存困境：「（電影）它現在非常脆弱，拍電影相當困難。」她認為威尼斯影展的存在很重要，是電影圈與世界產生聯繫的關鍵。今年75歲的影后雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver），獲頒本屆終身成就獎榮譽金獅獎，領獎時她特別感謝世界上所有女性：「我相信世界上的女性總是處於危機中，但我們沒有得到應有的待遇，即使在電影中，也只是一小部分的存在。」她呼籲大家要持續奮戰，捍衛權益。