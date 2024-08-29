吉娃娃半夜狂叫！全家醒來驚見大火得救　牠壯烈犧牲了：超吉英雄

向超「吉」英雄致敬！日前在美國科羅拉多州，凌晨時一處住宅發生火災，當時屋內也傳出陣陣狗狗叫聲，隨後濃煙開始冒出，屋內的3人倉皇逃出，而大量警消也立即到場開始搶救火勢，不過最重要的英雄吉娃娃已經確定不幸喪命，消息也引發大批網友不捨。
美國科羅拉多州傑斐遜縣消防局近期公布了一場在8月14日凌晨發生的火警，事發地點是一個木造房屋，起火點則是後門走廊附近的烤肉爐，不知為何在深夜突然起火，火勢也瞬間開始延燒至房屋內，冒出陣陣濃煙。
這樣的異狀也立刻驚動屋內的狗狗Cuddles，牠是一隻7歲的吉娃娃，當時Cuddles立刻衝到主人 Coley 的房間，不斷用最大聲音狂叫，而主人醒來才發現已經飄出陣陣濃煙，立刻叫醒13歲的孫子一起蹲低姿勢迅速逃離。
當3人都順利抵達庭院時，他們才發現 Cuddles 沒有跟著一起出來，屋主正要打開門重返火場，但火勢大到無法進入，消防員也不久後到場，因此一家人只能在外頭期盼 Cuddles 有成功逃生。
後來 Coley 一家到其他地方暫住，附近鄰居也都持續幫忙尋找 Cuddles 的身影，放置狗食與床鋪，希望能讓牠找到回家的方向。不過最終在消防員進行後續火場清理時，在房間的床底找到了 Cuddles 的身影。
這消息讓 Coley 一家相當心碎與懊悔，13歲小主人Jaxon更是從小與Cuddles 一起長大，「牠相當頑皮可愛，又充滿愛心，對每個人都很好」，一家人也永遠感謝Cuddles當時奮力叫醒他們，在所有人心中，Cuddles就是超「吉」英雄。
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這樣的異狀也立刻驚動屋內的狗狗Cuddles，牠是一隻7歲的吉娃娃，當時Cuddles立刻衝到主人 Coley 的房間，不斷用最大聲音狂叫，而主人醒來才發現已經飄出陣陣濃煙，立刻叫醒13歲的孫子一起蹲低姿勢迅速逃離。
當3人都順利抵達庭院時，他們才發現 Cuddles 沒有跟著一起出來，屋主正要打開門重返火場，但火勢大到無法進入，消防員也不久後到場，因此一家人只能在外頭期盼 Cuddles 有成功逃生。
後來 Coley 一家到其他地方暫住，附近鄰居也都持續幫忙尋找 Cuddles 的身影，放置狗食與床鋪，希望能讓牠找到回家的方向。不過最終在消防員進行後續火場清理時，在房間的床底找到了 Cuddles 的身影。
這消息讓 Coley 一家相當心碎與懊悔，13歲小主人Jaxon更是從小與Cuddles 一起長大，「牠相當頑皮可愛，又充滿愛心，對每個人都很好」，一家人也永遠感謝Cuddles當時奮力叫醒他們，在所有人心中，Cuddles就是超「吉」英雄。