林依晨喊成都人遭炎上！她曬「謝長廷祭祖流淚對比照」力挺女神

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▲林依晨（左）在陸綜節目舉手高喊「我是成都人」，令台灣粉絲心碎。（圖／微博）

▲臉書粉專「高雄林小姐」反觀謝長廷當年祭祖流眼淚，諷刺「青鳥」只是被遊戲《黑神話悟空》刺激到情緒崩潰，所以急著找人出氣而已。（圖／高雄林小姐臉書）

台灣演員林依晨有「零負評」女神的美稱，近期上中國實境秀《心動的信號第7季》時稱「我是成都人」，慘遭台灣粉絲炎上。對此粉專「高雄林小姐」昨（28）日挖出前駐日代表謝長廷先前赴福建漳州淚眼祭祖照，對比林依晨諷刺「青鳥」。林依晨近期登上陸綜藝《心動的信號第7季》，當聽到有來賓來自成都時，她馬上舉手高喊「我是成都人」，接著進一步解釋「爺爺是成都人」，因此對於鄉音感到十分親切。影片曝光後慘遭粉絲出征，甚至維基百科一度被粉絲惡改為「林依晨出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。昨（28）日粉專「高雄林小姐」挖出前駐日代表謝長廷2012年赴中國祭祖拭淚的歷史畫面，諷刺寫下：「謝長廷祖籍在福建漳州，哭哭好感性。林依晨祖籍在四川成都，青鳥出征。」她開嗆「青鳥」只是被遊戲《黑神話悟空》刺激到情緒崩潰，所以急著找人出氣而已。「高雄林小姐」大挺林依晨，在留言區直呼：「我祖上廣東欽縣+廣東梅縣，所以我是在高雄出生不會講廣東話的廣東人啦！」許多粉絲也紛紛跟上「挺晨」接力表示：「我祖上廣東梅縣焦嶺附近，堂號清河」、「我祖籍遼寧我驕傲、東北美食處處」。