許光漢服役單位出爐！抽中第一志願「公益大使團」　至特校巡演

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▲33歲男神許光漢今年（2024）8月入伍當兵，預計明年才能回歸演藝圈，讓大批「許太太」心碎。（圖／Twitter：kuanghanway）

▲許光漢抽中第一志願內政部社會役「公益大使團」。（圖／翻攝自微博）

33歲男神許光漢今年（2024）8月入伍當兵，預計明年才能回歸演藝圈，讓大批「許太太」心碎。20日許光漢正式入伍到成功嶺替代役訓練班，執行替代役第258梯次基礎訓練役程，今（29）日進行抽籤服役單位，他抽到內政部社會役「公益大使團」（中興新村），將和其他6名同梯到台中特殊教育學校等單位進行公益表演。今日上午在成功嶺進行替代役第258梯次役別甄選，現場有700多名役男等候結果，許光漢上午8點就和同梯現身現場，坐在集合場的板凳參與抽籤，本屆替代役開出移民署、僑委會、退輔會、衛福部、衛福部社家署、內政部等6單位的缺額，內政部社會役「公益大使團」有7個缺額，許光漢為其中之一。許光漢預計完成EMT-1初級救護技術及實彈射擊訓練後，就會下單位服役。而「公益大使團」至今已經成立18年，特別運用有演繹專才的役男來以巡演的方式到全國社福機構去服務，透過舞台劇、舞蹈及樂團表演，鼓勵關懷特殊學生樂觀面對人生，目前累積服務對象超過21萬人次，已經9度到台中特殊教育學校公演。成功嶺表示，藝人服役一定會有壓力，會有很多眼睛看著，但他很低調，目前也都適應，主管單位指出，才短短幾天，許光漢就已經取得「EMT-1」初級救護技術員的執照，他預計會服役1年，在明年（2025）8月19日退伍。