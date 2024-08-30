▲指應曉薇幾成京華城案「全職議員」 趙怡翔：平均2個月一場協調會

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台北地檢署28日偵辦民眾黨主席柯文哲於台北市長任內時的京華城弊案，查出陳情過程可能涉賄，懷疑國民黨台北市議員應曉薇收錢後不當介入個案，緊急拘提要從台中機場離境的應曉薇，並搜索約談威京集團主席沈慶京等人。檢察官複訊後，今天(29日)凌晨聲請應曉薇、沈慶京等2人羈押禁見。對此，台北市議會京華城案調查小組成員、民進黨台北市議員趙怡翔表示，自己曾在該調查小組會議裡明白指出，應曉薇參與的幅度「相當驚人」。趙怡翔保留表示，「昨天在接獲友人提示後」，進一步發現在長達6年期間，應曉薇總共召開了多達30場京華城案的協調會，平均每兩個月就來一次，幾乎成為京華城案的「全職議員」。認為應曉薇為一個非選區的都更案卻投入多達30幾場協調會，幫助建案尋求無法源的容積加成，實在令人匪夷所思。趙怡翔話鋒一轉，直言「應曉薇涉入的深，完全不代表柯文哲能脫罪」，因為議員屬於民意代表，沒有行政權，更無法決定京華城案的最終容積率，發放相當於超過百億元的利益。這個問題當然還是必須由柯文哲承擔。北市前市長柯文哲任內「三大案」爭議延燒，市議會組成跨黨派專案小組，調查北士科、京華城容積案，小組名單5月1日出爐。京華城案9人成員包括國民黨議員游淑慧、鍾小平、楊植斗、曾獻瑩；民眾黨陳宥丞、社民黨苗博雅；民進黨洪健益、許淑華、趙怡翔。