陳智菡槓蔡壁如！他嗆戰狼姐姐沒資格嘴行政中立　「創黨時在哪」

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民眾黨主席柯文哲近日陷入多起爭議，也引發黨內互鬥，有人希望前立委蔡壁如回歸黨職，但立院黨團主任陳智菡說，蔡壁如若兼黨職，恐引發行政不中立。曾擔任柯文哲隨行攝影官的潘俊霖發文怒轟陳智菡，民眾黨創黨時，陳智菡都還不知道在哪，「我真的不認識有一個『陳』記者堅定支持柯文哲」。潘俊霖說，他討厭蔡壁如，但評論要對事不對人的陳述事實，2018年九合一大選後，柯文哲看到韓流崛起也起心動念想選總統，幕僚開始成立組織、協助規劃地方行程，「『陳』小姐真的不要拿行政中立來嘴別人，柯的草創初期妳沒有參與，你不知道我們當初沒有月薪20萬，是如何違反行政中立打選戰的，自己去問問柯。」接下來民眾黨成立，潘俊霖說，都在台北市政府11樓小辦公室，蔡壁如當時也是北市府有幾職市政顧問，「當年參與籌備的工作人員如果不包括我與蔡壁如，還有另外四個同仁是領北市府薪水在籌備民眾黨成立，請問『陳』小姐，妳當時在哪裡？沒有蔡壁如的籌備，也不會讓你後來有機會透過朋友跟我索取創黨大會VIP證件入場。」潘俊霖說，這陣子的風風雨雨，很多前幕僚們頻繁聯繫，大多的前幕僚們都曾經與蔡壁如有不愉快，可是我們有一個共同的想法，如果蔡壁如沒有被流放到台中，柯文哲不可能發生這麼多離奇的事情。