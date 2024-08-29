健保9月起擴大給付「46項達文西手術」　單次手術最高可省12萬元

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達文西機械手臂執行外科手術，有著傷口小且恢復時間短等優勢，不過因為手術費用昂貴，對想採此手術的病患來說，經濟上是一大負擔。健保署公告機械手臂輔助手術擴增給付案，9/1起新增納入46項手術，包含子宮切除、疝氣修補等，民眾只需要自付特材差額即可使用，單次手術最高可省下12萬元，每年受益人數可望有8400人次，健保總計將挹注2.85億元。衛福部27日公告修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目，9月1日生效。過去健保給付達文西手術僅19項，這次一口氣新增納入46項手術，總計獲健保給付達文西手術共65項。健保署表示，此次修正的部分診療項目，包含泌尿科手術4項、消化手術20項、胸腔與心臟手術10項、婦科手術7項、大腸直腸外科5項，涵蓋項目則有子宮切除、子宮肌瘤、婦癌切除、胃全切除、胃繞道手術、膽囊切除、膽管結石、疝氣修補等，且支付費用範圍廣，價格則是從2萬多元到12萬元的手術皆有。健保署表示，實施民眾只要自付特材差額就可使用，估計健保一年需挹注2.85億元，受益人數超過8400人次。