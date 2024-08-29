《影后》揭娛樂圈殘酷！集結超狂7大咖　楊謹華嗨喊幻想是紅磨坊

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▲《影后》揭娛樂圈殘酷，集結超狂卡司讓觀眾期待。（圖／Netflix提供）

▲《影后》謝盈萱（右）劇中角色是從演員轉往幕後，擔任王牌製作人兼經紀人。（圖／Netflix提供）

影集《影后》11月7日將在Netflix獨家上線，集結超狂卡司，包括謝盈萱、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷影后級聯手飆戲，以演藝圈的生存實錄為主軸。今（29）日曝光前導預告，由謝盈萱驚喜獻聲配音，大談女明星不能做的日常，像是「不能變醜、變老、變胖，變老不能整形，整形還不能承認，就算跌倒也不能喊痛，絕對要跌得漂亮」，直戳女明星共同心聲。楊謹華更是展現跳舞一面，她嗨喊：「我就幻想好像是一場紅磨坊的表演，充滿期待。」90秒前導預告揭露女明星光環背後真實的一面，觀眾有機會一窺「藝人」、「明星」、「演員」這備受期待的職業之下，有哪些不為人知的辛酸血淚，楊謹華對劇情直呼超有感：「我們總是被認為『應該』一年365天、一天24小時都必得維持漂漂亮亮！」透過前導預告看見各影后大展演技，更驚見她們將「大展舞技」。對此，飾演影后周凡的楊謹華直呼一開始知道要跳舞非常開心，透露：「因為我本身就喜歡跳舞，而且從來沒有在戲劇上表現舞蹈，再加上《影后》這場戲不單是跳舞，同時也需要表達角色滿重的戲劇張力，開拍前我就幻想好像是一場紅磨坊的表演，充滿期待！」談及此次《影后》所希望傳遞的故事情感，編導嚴藝文形容這是一部有點殘酷的娛樂圈生存影集，分享道：「美國演員瑪麗蓮夢露曾說過『Under the make-up and smile, I’m just a little girl in the world.』我覺得這句話很適合「影后」，女演員就是一個既驕傲又脆弱，既自信又自卑的綜合體。我希望透過《影后》讓觀眾看到女演員的雙重性。」謝盈萱談及再度和編導嚴藝文的合作，直呼能夠和她合作是很幸福的事：「演員出身的她在所有作品裡都很堅持每個角色都要有屬於他們的高光時刻，所以她在劇本端或現場導戲時，常常會有許多讓人意想不到的指導，有些很鬼靈精怪，有些很溫馨。」大讚有好幾次只是在旁邊搭戲，都會被編導嚴藝文和其他影后的工作過程，震撼到掉下眼淚。兩大超強卡司謝盈萱和楊謹華強強聯手首度同台合作，詮釋原先同期以演員身份出道的薛亞之（謝盈萱 飾）和周凡（楊謹華 飾）情同姐妹的昔日閨密，變成再不相見的決裂宿敵，而薛亞之也從演員身份退居幕後擔任王牌製作人兼經紀人。對於首度合作，謝盈萱直說楊謹華是她心心念念、非常開心終於能一起合作的演員，更笑說私下的她超級可愛：「因為拍攝過程時我們都是偏向認真狀態，非常專業、專注在工作，但在拍攝結束後的殺青酒上，我看到另一個她，拿著麥克風大殺四方。」楊謹華也分享自己第一次在劇場看到謝盈萱的表演就被深深吸引，很驚喜怎麼會有人在舞台上的能量這麼強大，還主動請朋友介紹我們認識：「在開拍前盈萱跟我已經認識一段時間了，這次合作是我們認識多年後第一次一起工作，每一次對戲，盈萱都給足了我最真實最強的能量。有幾次戲中擁抱，即使導演喊卡，盈萱都不會馬上分開，她都會慢慢地拍拍我的背，讓我感受到溫暖，她真的是一個特別親切又有感染力的夥伴。」