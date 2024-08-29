聽故事慶中秋！胖叔叔「咱个月娘金閃閃」9/1兒美館登場

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聽故事、慶中秋！高雄兒童美術館將於9月1日下午4時舉辦「咱个月娘金閃閃」說故事活動，小朋友在聽完中秋故事後，將可獲得限量的舊振南「鳳梨酥」，讓精彩故事及金閃閃的美食好滋味，豐富你我的心靈。高美館代理館長林羿妏表示，高雄在地百年餅店舊振南與高美館攜手合作，慶祝傳統華人文化與吃食之緣，今年邁入第12個年頭。在快速發展的科技年代中，美好文化消逝快速，希望能用說故事的方式，留存美好傳統習俗與節慶文化的念頭。仲秋時節，月亮的魔力穿越時空、不分國界，吸引東西方文人讚頌。此次說故事達人胖叔叔將為孩子們帶來《公主的月亮》、《不可以偷我的月亮》兩則來自西方的故事。《公主的月亮》寫於1943年，至今依然受到世界各地兒童歡迎。故事講述國王憐惜生病的女兒，答應要給她任何東西，沒想到公主居然想要天上的月亮；面對看似無厘頭的要求，賢人智士都束手無策，最後竟由宮廷小丑出面解決。而在《不可以偷我的月亮》故事裡，聰明的浣熊阿金，某天在牠居住的樹林裡，居然發現了月亮越變越小的神祕事件，面對這個前所未有的謎團，牠與朋友決定組成「搶救月亮總部」要找出這起事件的真相！透過與東方傳統帶有不同想像的月亮故事，讓小朋友感受其中寓意，藉此激發創意想像。兒童美術館表示，精彩說故事活動結束後，每位小朋友將獲得一份舊振南餅店的超人氣商品鳳梨酥。活動於9月1日下午4點舉辦，當日下午3時30分起，2-12歲小朋友皆可領取號碼牌（每位小朋友限領一張，共計400張，額滿為止），更多活動資訊請鎖定高美館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。