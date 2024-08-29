「民眾黨是聖人黨」　前幕僚揭柯文哲最重大危機：道德大旗成破布

民眾黨主席柯文哲疑似圖利「京華城案」越演越烈，檢方今（29）日清晨依貪污之違背職務收賄罪，將台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京以及助理吳順民聲押禁見。對此，曾擔任柯文哲核心幕僚也擔任過民眾黨文宣創意部主任的柯昱安質疑，柯文哲常說「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」，現在還能把清廉這2個字掛在嘴邊嗎？
對於京華城案對柯文哲政治生涯上的影響為何？柯昱安今（29）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，還是要回過頭來看過去柯文哲主張的人設，柯文哲常說「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」，現在還能把清廉這2個字掛在嘴邊嗎？
柯昱安說，民眾黨就是個聖人黨，沒什麼自己的主張，就是在靠著批評藍綠來彰顯自己的道德制高點，而清廉以及公開透明，都是民眾黨不斷在主張、訴求的，但這次政治獻金案，也讓民眾黨「公開透明」的招牌不見了，「清廉」的招牌也快要沒有了，那請問民眾黨還剩什麼？「你們舉的道德大旗，現在就像一塊破布在那邊揮」。
柯昱安認為，現在大家已經有點在看民眾黨笑話，民眾黨現在要回過頭思考品牌形象及定位是什麼，否則面臨到這種狀況，品牌形象就蕩然無存，這就是柯文哲現在最重大的危機。
我是廣告 請繼續往下閱讀
柯昱安說，民眾黨就是個聖人黨，沒什麼自己的主張，就是在靠著批評藍綠來彰顯自己的道德制高點，而清廉以及公開透明，都是民眾黨不斷在主張、訴求的，但這次政治獻金案，也讓民眾黨「公開透明」的招牌不見了，「清廉」的招牌也快要沒有了，那請問民眾黨還剩什麼？「你們舉的道德大旗，現在就像一塊破布在那邊揮」。
柯昱安認為，現在大家已經有點在看民眾黨笑話，民眾黨現在要回過頭思考品牌形象及定位是什麼，否則面臨到這種狀況，品牌形象就蕩然無存，這就是柯文哲現在最重大的危機。
更多「柯文哲涉貪疑雲」相關新聞。