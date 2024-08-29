LINE Pay推出新功能！一站預訂生活娛樂行程　最高享10%回饋

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行動支付Line Pay今（29）日宣布推出全新生活娛樂入口「找體驗」，用戶透過LINE Pay完成票券預訂與支付，按摩、泡湯、國內外景點等各式熱門體驗行程都可在平台上取得。為慶祝新服務上線，Line Pay限時發送50元優惠券，綁定指定銀行卡片最高還可享LINE POINTS 10%回饋。LINE Pay全台用戶數突破1250萬戶，等於每2人就有1人使用LINE Pay。看準國人喜愛購買各式票券與出遊體驗行程，並習慣各式消費以LINE Pay完成支付，LINE Pay推出全新「找體驗」生活娛樂入口，滿足用戶對便利行動支付生活的需求。不論是購買按摩票券、預訂泡湯行程、國內外景點門票、或找尋戶外體驗項目，都可以透過LINE Pay「找體驗」平台預訂並以LINE Pay完成付款、管理行程，提供超越支付的全新服務。用戶可透過LINE Pay App「找體驗」入口，瀏覽喜歡的行程，即可立即訂購並以LINE Pay快速結帳，同時可使用LINE Pay優惠券或LINE POINTS折抵消費。預訂完成後，在LINE Pay App中進入訂單管理系統，即可檢視各訂單明細，選擇已購買完成的體驗行程後，並依照說明開始使用。用戶只需將LINE Pay App更新至最新版本即可使用，如為iOS系統，請更新至iOS14以上版本。歡慶服務新上線，即日起至9月30日止，使用LINE Pay付款單筆不限金額消費，享LINE POINTS 6%回饋，使用綁定的中國信託LINE Pay卡、富邦J卡、永豐DAWAY卡再享4％回饋，等同單筆最高可享10%回饋。此外透過LINE Pay APP找體驗入口還可下載50元優惠券，於指定店家消費單筆不限金額皆可折抵使用。