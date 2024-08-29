桃機改清泉崗出境被攔　他酸應曉薇多學前輩：跑路國民黨算是專家

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台北地檢署偕同廉政署偵辦京華城容積率弊案，昨日兵分48路發動搜索，據悉台北市議員應曉薇原先要從桃機出境香港，得知被境管後改轉台中清泉崗機場遭攔下。對此民進黨立委林俊憲今（29）日表示，出入境系統是全國連線，怎麼會覺得桃園出不去清泉崗就出得去？應曉薇應向黨內前輩多學學，「跑路去中國，國民黨算是專家」。對於應曉薇從桃機改台中清泉崗機場出境遭攔下，林俊憲表示，出入境系統是全國連線的，怎麼會覺得桃園出不去清泉崗就出得去？狠酸應曉薇還是應該向黨內前輩多學學，跑路去中國，國民黨算是專家。林俊憲說，那些年代久遠的陳由豪、伍澤元就先不說，據悉前立委羅福助12年前，是透過一名中國有力人士協助，持用他國護照突破台灣的境管令，順利前往中國，最後也喊話海巡可能要多注意，最近農曆月底，新月無光，視線不佳，『「天暗、無雨、出海」，這倒是有可能』。