變頻冷氣狂吹24小時！他收電費帳單翻車傻眼　內行揭真相：虧大了

電費漲價真的有感！今年的夏天相信大家都感到非常熱，許多人待在家中一定都會大吹冷氣，因此冷氣怎麼吹才省電一直都成為討論話題，有些人主打變頻冷氣24小時不關機比開開關關更省電，結果沒想到許多人嘗試之後卻大翻車，近日有網友分享自己收到帳單後，兩個月電費衝破5200元，讓他感到非常傻眼，貼文引起廣大迴響，不少人也直呼：「電費真的漲價有感！」
一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「把家裡的一級變頻冷氣24小時不關機，結果最近收到電費帳單，金額一共要5246元，真的好貴，但是不開冷氣真的會熱爆」只見貼出的電費帳單，上面計費日期是從6月12日至8月12日，這兩個月的區間就是台灣非常炎熱的時刻。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「已經算很便宜了，其實一般住家來說不可能只有一台冷氣，這樣已經不錯了」、「家裡三台都給他催下去，這期帳單破萬元，冷氣都變頻也是新的，只能說真的太熱了」、「如果2個月為一期，平均一個月才2600左右，我個人是覺得不貴」、「夏季電費漲價真的非常有感啦！但是不吹真的沒辦法。」
真的不要再誤會了！變頻冷氣開24小時不是人人適合
事實上，很多人都只知道一級變頻冷氣會省電，開開關關會耗電，但卻沒注意到的是，長時間出門不關冷氣「電費肯定還是會比有關冷氣高」，台電日前就發文表示，變頻冷氣雖然較省電，但出門10小時不關機，為維持室內固定溫度，壓縮機仍會運轉，累積的費用比出門關掉冷氣高，這出門不關冷氣的時間，許多人都已經拉高太多。
另外，如果是住在家庭式的民眾，家裡有多台冷氣的情況下，也不適合24小時都不關機，因為經過《NOWnews》記者曾經在7月實測，一間6坪的套房，不關一級變頻冷氣一整個月，整間房間電費約耗掉大約191度左右，但那是僅限在「一台冷氣」、「空間較小」的情況，如果是家庭式民眾家中有更多耗電器材，冷氣多台24小時不關機，電費當然只會往上飆高！
夏季電費漲價真的有感！住家電費暴增案例變多
除了24小時不關機影響電費翻車之外，今年因為夏季電費調漲，許多住家用電應該也有感，《NOWnews》記者採訪台南28歲、住在家庭式租屋處的黃小姐，她日前也同樣收到從6月至8月的電費帳單，原本前一期的帳單電費是1700元，而這一期的帳單直線上升到3300元左右。
黃小姐表示：「這兩個月吹冷氣的頻率雖然變多，但因為自己上班的緣故，實際每天打開冷氣的時間大約只有10小時，但電費突然翻漲快一倍，真的也是有嚇到」由此可以看出，在同區間段內，24小時不關冷氣的狀況，該網友電費5246元；而沒吹24小時的冷氣的則是3300元，不僅可以驗證台電說法是正確的，也不要再以為變頻冷氣是萬能的！還是要依照住家坪數、冷氣台數來斟酌怎麼吹才省錢又高CP值！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「已經算很便宜了，其實一般住家來說不可能只有一台冷氣，這樣已經不錯了」、「家裡三台都給他催下去，這期帳單破萬元，冷氣都變頻也是新的，只能說真的太熱了」、「如果2個月為一期，平均一個月才2600左右，我個人是覺得不貴」、「夏季電費漲價真的非常有感啦！但是不吹真的沒辦法。」
真的不要再誤會了！變頻冷氣開24小時不是人人適合
事實上，很多人都只知道一級變頻冷氣會省電，開開關關會耗電，但卻沒注意到的是，長時間出門不關冷氣「電費肯定還是會比有關冷氣高」，台電日前就發文表示，變頻冷氣雖然較省電，但出門10小時不關機，為維持室內固定溫度，壓縮機仍會運轉，累積的費用比出門關掉冷氣高，這出門不關冷氣的時間，許多人都已經拉高太多。
另外，如果是住在家庭式的民眾，家裡有多台冷氣的情況下，也不適合24小時都不關機，因為經過《NOWnews》記者曾經在7月實測，一間6坪的套房，不關一級變頻冷氣一整個月，整間房間電費約耗掉大約191度左右，但那是僅限在「一台冷氣」、「空間較小」的情況，如果是家庭式民眾家中有更多耗電器材，冷氣多台24小時不關機，電費當然只會往上飆高！
夏季電費漲價真的有感！住家電費暴增案例變多
除了24小時不關機影響電費翻車之外，今年因為夏季電費調漲，許多住家用電應該也有感，《NOWnews》記者採訪台南28歲、住在家庭式租屋處的黃小姐，她日前也同樣收到從6月至8月的電費帳單，原本前一期的帳單電費是1700元，而這一期的帳單直線上升到3300元左右。
黃小姐表示：「這兩個月吹冷氣的頻率雖然變多，但因為自己上班的緣故，實際每天打開冷氣的時間大約只有10小時，但電費突然翻漲快一倍，真的也是有嚇到」由此可以看出，在同區間段內，24小時不關冷氣的狀況，該網友電費5246元；而沒吹24小時的冷氣的則是3300元，不僅可以驗證台電說法是正確的，也不要再以為變頻冷氣是萬能的！還是要依照住家坪數、冷氣台數來斟酌怎麼吹才省錢又高CP值！