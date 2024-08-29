變頻冷氣狂吹24小時！他收電費帳單翻車傻眼　內行揭真相：虧大了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有網友分享自己實測一級變頻冷氣24小時不關機，結果收到電費帳單翻車，兩個月要5246元。（圖/爆怨公社）

▲變頻冷氣雖然可以有效的省電，但是如果長時間出門還不關，電費也是會飆高的哦！（圖／記者黃韻文攝）

▲記者實際採訪到與該網友發文同區間段的住戶，兩人吹冷氣方法不同，電費明顯有落差，不過夏季電費漲價明顯有感。（示意圖／記者黃韻文攝）

電費漲價真的有感！今年的夏天相信大家都感到非常熱，許多人待在家中一定都會大吹冷氣，因此冷氣怎麼吹才省電一直都成為討論話題，有些人主打變頻冷氣24小時不關機比開開關關更省電，結果沒想到許多人嘗試之後卻大翻車，一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出只見貼出的電費帳單，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「夏季電費漲價真的非常有感啦！但是不吹真的沒辦法。」事實上，很多人都只知道一級變頻冷氣會省電，開開關關會耗電，但卻沒注意到的是，長時間出門不關冷氣「電費肯定還是會比有關冷氣高」，，因為經過《NOWnews》記者曾經在7月實測，除了24小時不關機影響電費翻車之外，今年因為夏季電費調漲，許多住家用電應該也有感，《NOWnews》記者採訪台南28歲、住在家庭式租屋處的黃小姐，她日前也同樣收到從6月至8月的電費帳單，黃小姐表示：「這兩個月吹冷氣的頻率雖然變多，但因為自己上班的緣故，」由此可以看出，