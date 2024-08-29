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篠崎泫手誤「切Toyz帳號發1影片」秒被截圖！粉絲嗨翻：看幾10遍

記者藍詩孟／綜合報導

▲網紅Toyz（左圖）入獄後社群帳號交給女友篠崎泫（右圖）管理；篠崎泫昨日疑手誤把自己的影片用Toyz帳號發出，雖然立刻刪除但仍遭截圖，不少粉絲被她甜美笑容擄獲，笑說「看幾10遍」。（圖／Toyz、篠崎泫IG）
▲網紅Toyz（左圖）入獄後社群帳號交給女友篠崎泫（右圖）管理；篠崎泫昨日疑手誤把自己的影片用Toyz帳號發出，雖然立刻刪除但仍遭截圖，不少粉絲被她甜美笑容擄獲，笑說「看幾10遍」。（圖／Toyz、篠崎泫IG）
女星篠崎泫身材火辣、笑容甜美，和網紅Toyz（劉偉健）傳緋聞多時直到今年5月才正式認愛；不過Toyz因販售大麻煙彈遭判刑，目前正在台灣入獄服刑，社群帳號只能交給女友篠崎泫管理。昨（28）日篠崎泫疑似忘記切換帳號，將要發在自己IG的影片，誤上傳到Toyz帳號，雖然篠崎泫火速刪文，但仍被不少網友截圖留存，引起討論。

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▲篠崎泫手誤「切Toyz帳號發1影片」秒被截圖！粉絲嗨翻：看幾10遍
▲篠崎泫不小心用Toyz的帳號發出自己的影片，秒被粉絲截圖。（圖／Toyz IG）
篠崎泫手誤？「甜笑影片」PO到Toyz帳號

篠崎泫昨日在IG上傳影片分享近況，只見她坐在公園花圃旁，回眸對著鏡頭放電，短短大約1秒的畫面吸引7千多名粉絲按讚。但其實PO出這個影片前還有小插曲，篠崎泫原先忘記切帳號，竟把自己放電的影片傳到男友Toyz的IG版面上，雖然篠崎泫發現後火速刪除，但當下立刻就被Toyz的粉絲截圖，引發聯想。

不少人轉到篠崎泫版面留言：「原來椅子哥（Toyz）IG現在是大大在接手，果真是椅子信任的另一半，祝福你們能結婚」、「Toyz看到一定撐不住」、「Toyz跟我說你的笑容一樣可愛」、「不知不覺看了幾十遍是正常的嗎？」、「好美的大眼睛，有觸電的感覺」。

Toyz遭判刑4年　靠寫信和篠崎泫談戀愛

回顧Toyz和篠崎泫戀情，一開始Toyz經常在直播上對篠崎泫隔空告白，兩人還被抓包用同款枕頭，但都沒對外承認交往；一直到今年5月15日，也就是Toyz入獄的前一天，他最後一次在YouTube開直播，才首度承認篠崎泫是他女朋友。

Toyz認愛後旋即引發熱議，他本人被判刑4年2月定讞，至少要坐2年牢才有機會申請假釋，意味兩人之後只能談「遠距離戀愛」。不過Toyz和篠崎泫曾透露，彼此會透過寫信談心，維持戀情。Toyz也把3隻貓咪和媽媽交給篠崎泫照顧，希望她們能相互陪伴、扶持；不少粉絲都看好兩人的戀情，認為Toyz出獄後必定會好好報答篠崎泫，可能「以身相許」將篠崎泫娶回家。

▲篠崎泫（右）在社群平台上表示希望外界能給她一些空間，不過目前已經確定認愛Toyz（左）。（圖／翻攝自Toyz、篠崎泫臉書）
▲Toyz（左圖）直到要入獄前才認愛女友篠崎泫（右圖），兩人會靠手寫信聊天談心。（圖／Toyz、篠崎泫臉書）

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