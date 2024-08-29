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校園誠信新媒體工作坊　高中職生學Podcast

記者陳美嘉／高雄報導

▲「校園誠信新媒體工作坊」由高雄市政府教育局主辦，30位高中職學生在為期三天的培訓中，學習Podcast製作技巧。（圖／高市府教育局提供）
▲「校園誠信新媒體工作坊」由高雄市政府教育局主辦，30位高中職學生在為期三天的培訓中，學習Podcast製作技巧。（圖／高市府教育局提供）
高市府教育局舉行的「校園誠信新媒體工作坊」吸引30位高中職學生參加，歷經3天學習Podcast（播客）製作技巧與競賽，選出前三名隊伍，其中第3組5位高中職生，以「Ellie的愛情診療室」呼籲男女朋友交往首重的「誠信關係」獲得第一名。

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「校園誠信新媒體工作坊」由高雄市政府教育局主辦，於8月26日至28日在鳳山行政中心K-TV高雄新媒體人才培育中心舉行。30位高中職學生在為期三天的培訓中，學習Podcast製作技巧，並於活動最後一天下午以作品競賽方式，展現對於新媒體領域的創意思考與對「誠信」的理解。

▲活動最後一天是以「誠信on air」成果發表，各小組輪流至影音創作室展演廣播成果，現場同步轉播至會場大螢幕，考驗學員們表達能力與臨場反應。（圖／高市府教育局提供）
▲活動最後一天是以「誠信on air」成果發表，各小組輪流至影音創作室展演廣播成果，現場同步轉播至會場大螢幕，考驗學員們表達能力與臨場反應。（圖／高市府教育局提供）
活動最後一天是以「誠信on air」成果發表，各小組輪流至影音創作室展演廣播成果，現場同步轉播至會場大螢幕，考驗學員們表達能力與臨場反應。學員們的作品不僅呈現學生們的奔放創意，也表達他們對「誠信」主題的深入理解，令在場的評審與貴賓們相當驚豔。

5位得到第一名的學生為陳芷嫻、林庭卉、林佳穎、林育丞與張庭銨；5人以發想設定的男女朋友，人物為青春期的「佩佩」與男友感情上，在2人感請升溫時，男方卻出現感情背叛情形，因而造成愛情出現裂痕， 因此藉由作品呼籲男女朋友間交往首重的「誠信關係」。

高市府教育局副局長黃盟惠表示，同學們的作品充滿了高中生獨有的青春活力，可以感受到學員們在節目內容設計上的巧思，同學們臨場表達、應變的能力也讓人印象深刻。

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