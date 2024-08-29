慶93軍人節！乖乖「軍民同心-93聯名乖乖限量包」感謝國軍護臺灣

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▲乖乖推軍民同心包，一同為國軍英雄致敬。（圖／品牌提供）

▲巨型乖乖機本週六（31號）將再現台北101，在水舞廣場還有《能戰嘉年華》軍人節系列活動。（圖／品牌提供）

你知道9月3日是軍人節嗎？在我們日常的每一天，背後都有國軍英雄在默默守護著我們安全，為了感謝國軍的付出，國防部與乖乖合作聯名「93聯名款乖乖」，這次包裝是身穿不同軍種制服的可愛人偶與乖乖人偶一起排排站，並且搭配軍綠迷彩底色包裝，可愛度破表，乖乖迷千萬不要錯過！「93聯名款乖乖」即日起可至「家樂福」、「國軍福利站」搶購。而在9/1~9/30期間，只要到到臺北101購買2張觀景台門票，就可免費獲得「93聯名款乖乖」一份。此外，8/31還會在臺北101購物中心旁水舞廣場舉辦《能戰嘉年華》，現場將有精彩的表演活動，和15個互動攤位，邀請民眾一同參與觀賞體驗，其中也特別邀請到國民零食乖乖出動「巨型扭蛋機」共襄盛舉，超吸睛又好玩，一起來扭蛋帶回家吧！今年93軍人節，乖乖用心推出了「93聯名款乖乖」，包裝上是乖乖人偶與身穿陸、海，空等五種不同的軍制服可愛Q版人偶站在一起，搭配迷彩綠底色，完整呈現我們國軍弟兄堅守崗位的認真模樣，可愛度爆表！乖乖感謝國軍英雄的默默付出，讓民眾認識不同的國軍弟兄軍種分別的同時，又可享受乖乖的美味，一同歡慶93軍人節！購買通路：國軍福利站、家樂福乖乖除了推出「93聯名款乖乖」限量包外，將於8/31國防部與臺北101水舞廣場舉辦的《能戰嘉年華》活動中，乖乖快閃登場高約4公尺的「巨型乖乖扭蛋機」，供民眾在觀賞整點推出精彩的國軍表演時與體驗15個互動體驗攤位「生存遊戲互動體驗」、「數位迷彩偽裝體驗」、「小型天堂路體驗」、「潛水裝備陳展體驗」，以及「射擊體驗」等多元活動，還有大小朋友都喜愛的「造型器氣球體驗」、「電動小飛機、模型車互動體驗」時，還可以前往「巨型乖乖扭蛋機」免費扭蛋，機會難得，千萬不要錯過，一起將扭蛋帶回家吧！※點燈儀式活動時間：8/31、9/3臺北101為向全臺堅守崗位、保護台灣人民安全的第一線國軍英雄們致上最高敬意，將於活動期間在臺北101大樓點燈。※觀景台門票活動時間：9/1~9/301.身為國軍官兵+兩位直屬親屬或配偶即可享免費優惠。2.一般民眾購買兩張觀景台門票，即可獲得『93聯名款乖乖』一份。※《能戰嘉年華》軍人節系列活動活動時間：8/31當天活動地點：台北101購物中心旁水舞廣場活動內容：16:00、17:00、18:00、19:00和20:00五個整點將推出精彩的國軍表演。現場還有15個互動體驗攤位，「生存遊戲互動體驗」、「數位迷彩偽裝體驗」、「小型天堂路體驗」、「潛水裝備陳展體驗」，以及「射擊體驗」等多元活動，還有大小朋友都喜愛的「造型器氣球體驗」、「電動小飛機、模型車互動體驗」，以及國軍首次與國民零食乖乖合作推出「巨型乖乖扭蛋機」，超吸睛打卡點，快來扭一個當紀念品帶回家。