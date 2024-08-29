重申政府沒有「限貸令」！卓榮泰喊：會滿足民眾正常資金需求

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新青安政策造成房市交易升溫，各家銀行貸款接近滿水位，針對相關議題，行政院長卓榮泰今（29）日於行政院會上重申，政府並未採取「限貸令」措施，一定會顧及民眾權益，滿足一般民眾正常資金需求。卓榮泰指出，近期民眾對於房貸議題有諸多討論，他已於昨日「行動創新AI內閣執政101記者會」中清楚表示，政府並未採取所謂「限貸令」措施，近期中央銀行對於市場穩定安全機制已預做努力，希望在更安全的準備之下，能夠因應民眾需求，讓正常的金融行為依序進行，政府也會顧及民眾權益不受到影響，滿足一般民眾正常資金需求。卓榮泰進一步表示，台灣金融市場體質相當健全，而金融監督管理目的是為維持市場的秩序和穩定，因此相關金融監管措施的制定，一定要符合社會大眾權益，希望業者能夠在政策原意下，提升營運體質，以利台灣未來經濟發展，也希望人民明瞭政府維繫金融市場安全穩定秩序的用心。