江蕙復出了「下一位想看誰？」　柯佳嬿點名1金曲歌王：為你尖叫

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▲黃立行淡出演藝圈多年，已經許久沒有出專輯。（圖／Machi X提供）

▲黃立行日前在球場被偶遇，粉絲發現他頭髮都白了。（圖／微博）

今年不只有最殺唱跳男團Energy復出，重新帶給歌迷感動，還有台語歌后江蕙封麥9年，將在今年國慶晚會上獻唱，男團棒棒糖也即將合體錄節目，因此不少人期望，自己心中引退的偶像也可以回歸。女星柯佳嬿就在IG限時動態上許願，期望淡出螢光幕許久的金曲歌王黃立行也可以考慮復出，還說「主婦朋友們隨時能為你尖叫！」柯佳嬿昨晚在IG限動發文表示，「不知道立行會不會考慮復出？主婦朋友們隨時能為你尖叫」，還附上黃立行在2001年發行的歌曲〈Circus Monkey〉，似乎希望黃立行可以跟上今年的復出風潮，重新出現在螢光幕前。而柯佳嬿先前出席電影《想見你》的活動時，也曾透露自己到KTV會唱黃立行的歌，可以發現她非常支持黃立行。恰巧的是，淡出歌壇15年的黃立行，日前在上海球場被網友巧遇，當時他和吳建豪同行，2人非常大方答應合照，只見吳建豪戴著帽子和墨鏡，看起來非常低調，黃立行則只有戴鴨舌帽，大方露出整張臉，不過可以看到他露出兩邊鬢角的頭髮，似乎都已經花白，和以前的模樣相比老了不少。黃立行曾是團體L.A. Boyz的一員，將美國流行的嘻哈舞蹈引進台灣，帶動流行，他單飛後發行的歌曲〈音浪〉、〈無神論〉、〈Circus Monkey〉等都非常火紅，他也曾憑藉著《黑的意念》拿到第16屆金曲獎最佳國語男演唱人獎，不過他在2008年底至2009年初發行《最後只好躺下來》之後，再無推出新專輯，2017年拍完電影《綁架者》後，也幾乎消失在螢光幕前，也難怪粉絲會如此想念他。