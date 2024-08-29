中市餐飲油煙防制查核281家　15家未依規裝設

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台中市餐飲業蓬勃發展，為維護民眾健康，台中市食品藥物安全處將油煙防制列為重點查核工作，今年1至7月底，已查核營業面積大於300平方公尺以上的「大型餐飲業者」82家，包含13家火鍋業者及26家燒烤業者、「小型餐飲業」者共199家，包含72家夜市攤商，總計查核281家餐飲業者，其中15家因未依規裝設油煙處理設施，移請環保局續辦，其餘業者皆符合規定。食安處說，餐飲業者烹調型態為煎、烤、炒、炸者，容易產生大量油煙及異味等污染物，應列為重點稽查對象。食安處前往實地稽查，查核重點包含，是否裝設油煙防制設備，如靜電集塵器，以及是否於作業時開啟防制設備。此外，已裝設油煙防制設備者，應定期清潔及維護設備，並保留相關維護紀錄，確保設備運作正常，發揮油煙處理功效。食安處指出，市府也定期舉辦餐飲衛生講習，將油煙防制的觀念融入課程當中，今年結合大甲媽祖遶境活動、台中市金饌獎優質餐飲店家衛生管理分級評核、鍋烤節活動及食安基金輔導計畫等，辦理衛生講習訓練課程，加強輔導大型餐飲業者及小型攤販夜市裝設油煙防制設備，並定期清理及維護設備，共辦理11場衛生講習，參與人次達1177人。食安處提到，中秋節假期將至，民眾偏好前往燒烤店用餐，提醒燒烤業等易產生油煙的餐飲業者，除應裝設油煙防制設備外，仍應定期維護及保養設備，並於作業時正確開啟設備，達油煙防制的效果。另也呼籲業者善盡企業管理責任，減少餐飲油污染排放，透過提升油煙防制管理，保護員工職業安全與健康，使附近居民及消費者放心、企業永續經營。