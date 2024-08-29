金馬61終身成就獎揭曉！《臥虎藏龍》鄭佩佩、攝影林文錦獲殊榮

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▲港星鄭佩佩從影一甲子，演活許多經典角色。（圖／《唐伯虎點秋香》劇照）

▲鄭佩佩（左）以《唐伯虎點秋香》華夫人一角廣為人知，她還曾透露周星馳（右）常即興創作、對細節要求度高。（圖／《唐伯虎點秋香》劇照）

▲高齡91歲的攝影師林文錦自1950年加入台灣電影界，伴隨業界走過光輝歲月，曾以「我女若蘭」摘下第5屆金馬獎最佳彩色攝影。（圖／金馬執委會提供）

金馬執委會今（29）日宣布第61屆金馬獎「終身成就獎」將獻給已故港星鄭佩佩及現年91歲的攝影師林文錦。鄭佩佩的子女接獲母親得獎消息後開心表示：「我們都為媽媽和她的事業感到非常自豪，並深感榮幸金馬獎認可她的成就。」而林文錦則是回應：「感謝金馬執委會肯定以及這二三十年來合作的夥伴一路支持！」香港資深武打女星鄭佩佩1962年被邵氏兄弟南國實驗劇團第1期訓練班錄取，畢業後便進入邵氏兄弟南國實驗劇團當演員。1966年在胡金銓執導的電影《大醉俠》中飾演金燕子一角，奠定了她「銀幕女俠」的地位。當紅之際出演了大量武俠片，也為她贏得「武俠影后」的稱號。1970年，鄭佩佩宣告退出影壇，並飛到美國與富商原文通結婚，2人共同育有3女1子，而她在婚後進了美國大學進修，攻讀舞蹈藝術，1987年與老公原文通離婚後又重返影壇。1993年鄭佩佩在周星馳主演的《唐伯虎點秋香》飾演華夫人一角，帶給觀眾深刻的印象；2000年出演李安執導的電影《臥虎藏龍》，飾演配角「碧眼狐狸」榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」。上個月7日鄭佩佩病逝於美國，享壽78歲，演藝圈各路好友與粉絲們都紛紛在社群上發聲哀悼，願她一路好走。此外金馬執委會指出，鄭佩佩不僅在類型電影上具有重要意義，在胡導演去世後，她和石雋（第49屆金馬獎終身成就獎得主）共同努力與美國胡金銓基金會溝通，促成胡導演遺物的收集和整理，也為台灣在電影文物資產保存上做出極大貢獻。至於現年91歲的林文錦，1950年代進入中影公司的前身「農業教育電影公司」擔任練習生，參與近200部電影拍攝，是台灣電影重要的推手及見證者。他經歷過早期的台語片熱潮，也參與健康寫實電影，並以《我女若蘭》榮獲第5屆金馬獎及亞太影展最佳彩色攝影。林文錦生涯中曾為多部重要電影掌鏡，曾與李嘉、張曾澤、丁善璽、陳耀圻、劉立立、蔡揚名、朱延平等知名導演合作，跨越各種類型，其中和丁善璽合作的戰爭鉅片《英烈千秋》、《八百壯士》、《辛亥雙十》屢屢刷新台灣電影攝影難度。林文錦投身電影產業近半世紀，參與電影近200部，並曾擔任導演，以及中影公司影視組及技術組組長，對電影傳承貢獻良多，曾獲金馬獎肯定的廖本榕、李屏賓都曾是他的子弟兵。他在2020年推出自傳〈掌鏡人生：一個田庄囝仔的夢〉，為1950至1980年代的台灣電影發展史寫下見證。