倫敦中國簽證中心無法辦入台證！英網紅：證明台灣不是中國一部分

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英國一位YouTuber近日到倫敦的「中國簽證申請服務中心」，表示自己想要申請前往台灣的簽證，結果職員告知他「無法辦理」。YouTuber反問該職員，「台灣不是中國的一部分嗎？」讓職員一度語塞，只能苦笑回應「這問題非常敏感」。YouTuber於是結論，這證明「台灣不是中國的一部分」，還在中國簽證中心前面秀出中華民國的國旗，表達對台灣的支持。曾住在台灣一段時間英國YouTuber路易斯（Lewis），日前在個人名為「Free China」的YouTube頻道上更新的一支影片。在影片中路易斯前往倫敦的中國簽證申請服務中心，表示自己要做一個實驗，「中國總是說台灣是中國的一部分，今天就看我能否申請到台灣簽證」。路易斯走進中國簽證中心詢問職員，「我可以在這裡申請台灣簽證嗎？」職員則回答，「不可以，你只能申請去中國大陸的簽證。」路易斯於是再問，「哦？所以台灣不是中國的一部分嗎？」職員急忙回答，「不不不，這不是我的意思。」路易斯表示，「中國總說台灣是其領土一部分，還以為可以在中國簽證中心辦理台灣簽證？」，職員一度語塞，只能苦笑回應「這問題非常敏感」。過程中還有位排隊女性，熱心替路易斯解答說，「中國想要（台灣是中國的一部分），但其實不是，其中有衝突」。排隊女性建議路易斯去「台灣大使館」辦理台灣簽證，路易斯詢問對方，「台灣不是中國的一部分，對不對？」排隊女性回答「對」，路易斯則開心回應，「Taiwan Number 1」。路易斯走出中國簽證中心後表示，實驗結果已經證明「台灣不是中國的一部分」，隨後拿出中國民國國旗聲援台灣，還遭到兩位保安阻撓，雙方針對是否能在簽證中心外拍片產生爭執，路易斯與保安互相指責對方無禮。路易斯事後接受媒體訪問時表示，自己拍影片的目的是反駁中國的「大外宣」，讓其他外國人知道民主自由的台灣與獨裁專制的中國不一樣。路易斯表示，中國簽證中心的員工專業有禮，但明顯對他提出的問題沒有準備。至於之後干涉拍攝的保安，路易斯認為是以「工作」之名侵害他的自由，表現無禮，但也指出保安應該是接到「更高層」的指示。而路易斯的YouTube頻道底下則有許多台灣網友湧入留言表達感謝，「謝謝你為民主自由的台灣發聲」、「您比許多台灣人更像真正的台灣人」、「謝謝為台灣發出正義之聲」。