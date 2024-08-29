非選區卻成京華城全職議員？他揭：應曉薇參加協調會逾30場

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檢廉偵辦京華城案，昨天兵分48路搜索、約談國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人，檢察官今（29）日凌晨將應曉薇聲請羈押禁見。對此，台北市議員趙怡翔指控，他調閱資料發現，應曉薇是中正萬華市議員，非京華城選區市議員，居然參加多達30場京華城的協調會，幾乎成為京華城案的全職議員。趙怡翔在臉書指出，他在京華城案調查小組會議中，已經多次表示，應曉薇參與的幅度相當驚人，昨天在接獲友人提示後，他也進一步發現，在長達6年期間，應曉薇總共召開了多達30場京華城案的協調會，平均每兩個月就來一次，幾乎成為京華城案的全職議員。趙怡翔表示，當然應曉薇涉入的深，完全不代表台北市前市長柯文哲能脫罪，不過，他也說，議員屬於民意代表，沒有行政權，更無法決定京華城案的最終容積率，發放相當於超過百億元的利益，這個問題當然還是必須由柯文哲承擔。趙怡翔質疑，應曉薇為一個非選區的都更案卻投入多達30幾場協調會，幫助建案尋求無法源的容積加成，實在令人匪夷所思。