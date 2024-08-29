快訊／柯文哲道歉！請假主席3個月、商辦「該怎處理就怎處理」

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民眾黨主席柯文哲今（29）日下午舉行政治獻金帳務說明記者會「最終場」，現場貼出25筆漏報及短報監察院系統的的28張發票憑證圖檔、共計，黃珊珊強調，「沒有一筆錢被挪用或不見，單據會全部整理好，辦理補正、撤銷原本虛報金額。」柯文哲也向支持者跟團隊致歉，再度重申自己識人不清，並針對以選舉補助款購入商辦、沒考慮外界觀感的草率決定，宣布請假黨主席3個月，自請調查。柯文哲強調，長期以來一直都希望在立法院附近找到辦公室，可以穩定經營黨務，特別是目前包括智庫、協會、基金會都在中央黨部裡面，本來就應該要分開來，「當時才會用選舉補助款去買一個辦公室，要給民眾黨作為國會辦公室使用」。記者追問是否交付信託，柯文哲表示會交由律師專業，該怎麼處理就怎麼處理。時任競總副總幹事陳智菡也揭露木可跟柯文哲競總的關係，強調木可2022年底成立，負責人是財務長李文宗的妹妹李文娟，合約載明柯文哲授權木可全權處理肖像權事宜，450萬授權金全數用於民眾黨務跟捐助公益。之後2023年5月20日競總成立，木可協助選戰宣傳、公關及小物事務，也就解釋為何競總會給木可處理費、授權委託的金額。雙方約定「乙方（競總）提撥營業總額之不高於10%予甲方（木可），作為授權之費用。」陳智菡說，後來雙方對授權金的認知產生落差。競總政治獻金分為純捐款跟抖內換小物兩個部分，木可主張小物收入1.5億的10％為授權金，但競總認知是小物成本1399萬的10%、近140萬元才是授權金。因此競總將要求木可返還1360萬元。