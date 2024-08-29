以色列男童打破逾3千年陶罐！家長當場臉綠　博物館回應超淡定

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▲罐子被打碎前，已在博物館入口處展覽數十年。（圖／翻攝自以色列時報）

以色列1名5歲男童，近日在海法（Haifa）一間博物館，不小心打碎了具有3000多年歷史的陶罐， 讓家長臉都綠了，不過館方事後表示，出於事件的偶發性，不會對男童及其家人提起法律行動，甚至邀請他們等罐子修好再來觀賞。綜合《以色列時報》等外媒報導，此事發生在上週五的赫希特（Hecht）博物館，該館位於海法大學（the University of Haifa）校園內，免費入場，並作為該大學考古學學生的培訓設施。事件中的男童出於好奇，就「輕輕」拉動了罐子，導致它掉落並破碎，他的父親看到發生什麼事時，感到十分震驚。資料顯示，這個罐子的歷史可以追溯到約3500年前，用於儲存和運輸物資，如葡萄酒、橄欖油等物，甚至比大衛王、所羅門王的時代還早。值得一提的是，赫希特博物館的理念，是讓公眾可以近距離觀賞、接觸到考古物品，所以館內許多展覽物件都沒有設置障礙物或玻璃牆。博物館事後透過聲明表示，該罐子已在博物館入口展示了數十年，很快就會由專業團隊修復並放回原來的位置，不會影響館方既定的展覽原則，而且因為罐子是被參觀的幼童不小心弄壞的，並非故意損毀展品，所以不會產生法律訴訟或其他後果，待修復完成後也將邀請男童一家重返博物館觀賞，屆時還有專業導遊幫忙導覽、解說。男孩的父親表示，他們一家都對造成的損壞感到抱歉，因為即使修復過，罐子也不再是原來的罐子了，不過仍對於館方正面的處理方式相當欣慰。