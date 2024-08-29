不輸花園、大東！「台南超強夜市」內行招了：250攤、王建民最愛

台灣夜市文化盛行，每個縣市都有自己的營業時間跟特色，也成為外國人來到台灣必定會安排的行程之一，然而說到台南的夜市，一定有許多人都會馬上想到「大東夜市」以及「花園夜市」兩大觀光夜市，而就有在地人推薦台南的「武聖夜市」也是非常不錯的選擇，直呼攤位非常多、東西便宜又好吃，過去也曾經是棒球好手王建民最愛的夜市之一！
有網友在PTT貼文指出「想問一下台南還有什麼夜市可以逛，除了花園跟大東夜市以外，還有其他夜市嗎？好像聽說還有一個武聖夜市，但都沒有去過，在地人推薦嗎？」、「聽說在地人都會逛武聖夜市，如果去台南旅遊的話，會比較推薦武聖夜市還是花園夜市？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「我在地人，個人是完全沒有在逛花園的，武聖吃的東西超多又便宜」、「武聖比較脫離觀光夜市了，花園大東的觀光客很多」、「武聖人潮我覺得最剛好，花園大東真的擠到不行，夏天非常的熱」、「我是都去武聖，花園太擠了」、「武聖東西真的好吃又多樣選擇，禮拜六推薦逛武聖，花園真的太多人了。」
超過40年的台南「武聖夜市」！是棒球好手王建民最愛
事實上，網友提到的這個「武聖夜市」，在台南已經有超過40年的歷史，是全台南歷史最悠久的夜市，總計佔地面積高達2400坪，攤位一共有250攤，是許多台南在地人的回憶，到現在還是有許多在地人會去逛，隨著「花園夜市」以及「大東夜市」開始昇華成觀光夜市之後，武聖夜市的在地性就相對的明顯。
即便在台南夜市的口號「大大武花大武花」中，但幾乎不會有旅客下台南旅遊會指名要逛「武聖夜市」。值得一提的是，這個武聖夜市是棒球好手王建民的最愛夜市之一，王建民表示，武聖夜市除了有好吃的小吃，自己從小最愛的就是去那裡打彈珠、套圈圈、射水球等等。
武聖夜市美食攤位超多！必吃9道美食整理給你
而《NOWnews》記者因為是台南人，偶爾返鄉時也會到武聖夜市回味一下，在記者還未北上之前，武聖夜市只有每週三、六才有營業，現在則是週五也有營業，平日逛下來非常舒服、人潮適中，不過如果是週六的話人潮也是蠻多，但比花園夜市、大東夜市好一點，在Google評價也有4.3顆星不錯的成績！
如果是第一次去逛武聖夜市的民眾，這邊推薦包括「陳家阿嬤拔絲地瓜」、「速立邁沙威瑪」、「阿美嬤紅茶奶」、「洪記烤小卷」、「膳品排骨酥」、「阿堯師雞蛋糕」、「大香腸腸」，這些都是基本盤，第一次去必吃美食。另外如果想朝聖長得像歌手伍佰的煎餃阿姨也是在武聖夜市，店名是「豬小弟煎餃鍋貼」唷！下回去台南遊玩時，如果逛膩大東、花園夜市的話，不妨可以到武聖夜市朝聖看看！
🟡台南市中西區「武聖夜市」
📍地址：台南市中西區武聖路69巷
📍營業時間：每週三、五、六17：00-24：00
📍大眾運輸交通：台南火車站正對面的公車北站搭乘3路於「文賢路站」下車
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貼文一出，不少網友紛紛回應「我在地人，個人是完全沒有在逛花園的，武聖吃的東西超多又便宜」、「武聖比較脫離觀光夜市了，花園大東的觀光客很多」、「武聖人潮我覺得最剛好，花園大東真的擠到不行，夏天非常的熱」、「我是都去武聖，花園太擠了」、「武聖東西真的好吃又多樣選擇，禮拜六推薦逛武聖，花園真的太多人了。」
超過40年的台南「武聖夜市」！是棒球好手王建民最愛
事實上，網友提到的這個「武聖夜市」，在台南已經有超過40年的歷史，是全台南歷史最悠久的夜市，總計佔地面積高達2400坪，攤位一共有250攤，是許多台南在地人的回憶，到現在還是有許多在地人會去逛，隨著「花園夜市」以及「大東夜市」開始昇華成觀光夜市之後，武聖夜市的在地性就相對的明顯。
即便在台南夜市的口號「大大武花大武花」中，但幾乎不會有旅客下台南旅遊會指名要逛「武聖夜市」。值得一提的是，這個武聖夜市是棒球好手王建民的最愛夜市之一，王建民表示，武聖夜市除了有好吃的小吃，自己從小最愛的就是去那裡打彈珠、套圈圈、射水球等等。
武聖夜市美食攤位超多！必吃9道美食整理給你
而《NOWnews》記者因為是台南人，偶爾返鄉時也會到武聖夜市回味一下，在記者還未北上之前，武聖夜市只有每週三、六才有營業，現在則是週五也有營業，平日逛下來非常舒服、人潮適中，不過如果是週六的話人潮也是蠻多，但比花園夜市、大東夜市好一點，在Google評價也有4.3顆星不錯的成績！
如果是第一次去逛武聖夜市的民眾，這邊推薦包括「陳家阿嬤拔絲地瓜」、「速立邁沙威瑪」、「阿美嬤紅茶奶」、「洪記烤小卷」、「膳品排骨酥」、「阿堯師雞蛋糕」、「大香腸腸」，這些都是基本盤，第一次去必吃美食。另外如果想朝聖長得像歌手伍佰的煎餃阿姨也是在武聖夜市，店名是「豬小弟煎餃鍋貼」唷！下回去台南遊玩時，如果逛膩大東、花園夜市的話，不妨可以到武聖夜市朝聖看看！
🟡台南市中西區「武聖夜市」
📍地址：台南市中西區武聖路69巷
📍營業時間：每週三、五、六17：00-24：00
📍大眾運輸交通：台南火車站正對面的公車北站搭乘3路於「文賢路站」下車