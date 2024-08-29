不輸花園、大東！「台南超強夜市」內行招了：250攤、王建民最愛

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▲台南「武聖夜市」已經有超過40年的歷史，是台南開業最久的夜市。（圖/武聖夜市臉書）

▲武聖夜市小吃攤位眾多，遊戲攤位也不少，填飽肚子之後有吃又有玩樂，是許多在地人相當喜歡的夜市。（圖/武聖夜市臉書）

▲武聖夜市佔地廣闊，有250攤位，攤位內有吃又有玩，還有生活百貨可以購買，是不少在地台南人愛逛的夜市。（圖/武聖夜市臉書）

▲武聖夜市的「大香腸腸」是必吃的美食之一，每次都要排隊購買。（圖/武聖夜市臉書）

台灣夜市文化盛行，每個縣市都有自己的營業時間跟特色，也成為外國人來到台灣必定會安排的行程之一，然而說到台南的夜市，一定有許多人都會馬上想到「大東夜市」以及「花園夜市」兩大觀光夜市，有網友在PTT貼文指出「想問一下台南還有什麼夜市可以逛，」、「聽說在地人都會逛武聖夜市，貼文一出，不少網友紛紛回應、「武聖東西真的好吃又多樣選擇，禮拜六推薦逛武聖，花園真的太多人了。」，是許多台南在地人的回憶，到現在還是有許多在地人會去逛，，王建民表示，武聖夜市除了有好吃的小吃，自己從小最愛的就是去那裡打彈珠、套圈圈、射水球等等。而《NOWnews》記者因為是台南人，偶爾返鄉時也會到武聖夜市回味一下，在記者還未北上之前，武聖夜市只有每週三、六才有營業，現在則是週五也有營業，如果是第一次去逛武聖夜市的民眾，，第一次去必吃美食。下回去台南遊玩時，如果逛膩大東、花園夜市的話，不妨可以到武聖夜市朝聖看看！📍地址：台南市中西區武聖路69巷📍營業時間：每週三、五、六17：00-24：00📍大眾運輸交通：台南火車站正對面的公車北站搭乘3路於「文賢路站」下車