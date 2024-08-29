柯文哲京華城案持續延燒！6人遭列被告　法院裁定應曉薇收押

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▲應曉薇昨天晚間赴北檢複訊，今天深夜遭裁定羈押。（圖／記者葉政勳攝）

民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑涉嫌圖利，繼約談台北市政府都市計畫審議委員會10多名委員後，昨（28）日北檢再度兵分多路搜索威京集團總部及京華城負責人、威京集團主席沈慶京及國民黨台北市議員應曉薇等，其中沈慶京、應曉薇及其男友王尊侃等6人均被檢方列為被告，檢方凌晨複訊後聲押沈慶京、應曉薇，稍早地院裁定應曉薇收押。據了解，台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，因此遭外界質疑護航業者，北檢今年5月間分他字案偵辦，並將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，同時約談北市前副市長彭振聲等相關人員。日前才出席「京華城容積違失專案調查小組」會議的台北市前副市長彭振聲，遭檢廉約談後移送北檢複訊，檢方訊後依貪污治罪條例，諭令限制出境、出海、住居，成為全案第一個遭到強制處分的被告。昨天台北地檢署一早指揮廉政署兵分多路，對京華城負責人、威京集團總部主席沈慶京等人辦公室及住處展開搜索，並約談沈慶京、應曉薇等人，目前全案有6名被告，其中包括沈慶京、應曉薇及其男友王尊侃；由於柯文哲指示前北市副市長彭振聲召開都委會討論前，曾於2020年3月10日出席台北市議員應曉薇的便當會，應曉薇就京華城案向柯陳情，讓外界質疑應曉薇為京華城案牽線人，昨天深夜應曉薇、沈慶京陸續抵達北檢，檢方複訊後向法院聲押2人，案經審理，法院稍早裁定應曉薇收押。