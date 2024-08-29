世界最美羊角麵包！東京人氣店「BAKERY HEIDI」　快閃台北喜來登

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▲「BAKERY HEIDI」的主廚宮下真彥於東京製菓專門學校畢業，曾在日本名店進修烘焙後便承接家業至今已20餘年。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「BAKERY HEIDI」的羊角被稱為「世界最美新月羊角」。（圖／記者亦葉盛耀攝）

▲「新月羊角」製程繁複，麵糰桿至低於1mm極薄狀態下，再纏捲超過26層整形。（圖／記者葉盛耀攝）

▲BAKERY HEIDI還帶了經典可頌、燻鮭魚貝果、鳳梨椰子乳酪貝果、低溫熟成法棍等多種人氣麵包來台。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「神旺普諾麵包坊」全新力作「美味蟹寶」，以8兩重的紅蟳為創意做成的擬真蛋糕，外型栩栩如生。（圖／神旺普諾麵包坊提供）

在日本同樣有著超高人氣的「新月羊角」即將登陸台灣，台北喜來登邀請到在東京擁有「世界最美新月羊角」之稱的「BAKERY HEIDI」抵台快閃，8月30日至10月31日在The Deli與大廳酒吧帶來開店即秒殺、單日賣破500個的人氣冠軍「新月羊角」、「鹽奶油捲」、「螺旋酥捲」、「可頌」等15款超夯美味，還有宮下真彥主廚專為台灣獨家設計的「玄米麵包」和「蜂蜜無花果乳酪麵包」，不用飛到日本即可嚐到超紅排隊麵包，活動商品售價89元至199元不等。從歐美紅到亞洲、可頌魅力持續延燒，從法國巨型可頌、韓國扁可頌到香港可頌蛋塔話題熱度不減。來自東京的「BAKERY HEIDI」以「世界最美新月羊角」在當地爆紅，主廚宮下真彥於東京製菓專門學校畢業，曾在日本名店進修烘焙後便承接家業至今已20餘年。BAKERY HEIDI獲日美食評分網 Tabelog 選為「地區麵包店排行第2名」、3.49分的高評價近乎是全日本最高分前3%的店舖，以「月銷售額突破2,000萬日圓」的驚人成績成為話題焦點，其中店內人氣的雙羊麵包－新月羊角與鹽奶油捲常常於出爐十分鐘內一掃而空。「新月羊角」於8年前由宮下主廚研發，承載著主廚對細節的完美追求。以中歐傳統基夫利麵包Kiflice 為啟發，因外型如月牙Crescent在古時是獻給月亮女神的貢品，在Heidi 稱作新月羊角。主廚以北海道小麥粉搭配以日產老窖機培育的珍貴魯邦液種，因其富含乳酸菌讓麵糰擁有出眾的柔軟度與延展性，經過72小時在-3℃至4℃的低溫熟成軟化，並將麵糰桿至低於1mm極薄狀態下，再纏捲超過26層整形，因製程困難需全神貫注且有深厚經驗，才能做出主廚想傳遞的「讓人身心都幸福的滋味」。新月羊角僅以義大利橄欖油與法國天然灰海鹽調味，宛如山羊角般的尖錐造型，頂端是酥脆如餅乾、底端則是如麻糬般彈軟有嚼勁，成為開店即秒殺的超人氣冠軍商品。另一款廣受喜愛的「鹽奶油捲」，蓬鬆微彎的造型如綿羊角般療癒可愛，是一款結合酥脆、濃香與軟彈三種絕妙口感的人氣商品。同樣選用自家研磨的北海道優質小麥粉與法國邦菩禮AOP奶油製作，麵糰經過反覆揉捏和折疊放入主廚特別開發的模具烘烤，讓烘烤過程中溢出的奶油在底部形成如煎炸般的酥脆口感，內裡則是濕潤帶彈性，外層撒上法國鹽之花增添風味，共有原味與玉米鹽奶油捲兩款口味。BAKERY HEIDI還有獨家創作的「螺旋酥捲」，靈感源自於義大利經典甜點Cannoli的創新佳作，共有開心果與巧克力兩種風味供選擇。活動亦可嚐到其他店內人氣品項如：經典可頌、燻鮭魚貝果、鳳梨椰子乳酪貝果、低溫熟成法棍、紅豆奶油夾心長棍、羅勒番茄開放式麵包等。宮下主廚來台特地研發兩款限定麵包，包含「蜂蜜無花果乳酪麵包」與「玄米吐司」，活動期間大廳酒吧亦推出「HEIDI經典三明治組」，酥脆玄米吐司夾入香烤牛肉片並搭配烤蔬菜沙拉與季節飲品一同享用，套餐每份980元+10%。另外，有「東區星級烘焙傳奇名店」稱號的「神旺普諾麵包坊」，因為做出的擬真蛋糕太像真品而聞名，像是一整顆魚頭外型的「魚頭君」蛋糕，以及日式壽司系列擬真甜品，締造許多打卡熱潮。今年「神旺普諾麵包坊」新推出「美味蟹寶」，耗時3個月研發，以8兩重的紅蟳為創意，打造栩栩如生的慕斯蛋糕，即日起開賣，需提前4日訂購，每隻980元。