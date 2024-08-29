配合保留社宅用地害區公所蓋不成？盧秀燕喊話中央：別不甩我們

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▲台中市議員林德宇認為，5%社宅用地的政策目前僅在草案階段，市府決策應該要嚴謹。（圖／林德宇提供，2024.08.29）

台中市政府規畫多時的大里聯合行政中心，近期傳出「不蓋了」，地方議員不分政黨群起炸鍋。台中市長盧秀燕指出，國發會要求市地重劃必須納入5%社宅用地的政策，已造成地方沈重壓力，市府正在跟中央協調排除，她並指「這是全國性的議題，中央不會甩我們」，拜託執政黨議員透過內部管道向上溝通；綠營議員則批評，政策目前僅是草案階段，盧秀燕連興建經費都沒編，說法根本是搪塞。台中市15期市地重劃是國內首個跨區重劃案，自2018年推動重劃，總面積6.96公頃，預計今年12月配地，市府配回的抵費地約8%。大里聯合行政中心為機11用地。近期傳出「不蓋了」，多名大里區議員包括林德宇、李天生、張芬郁、江和樹都在議會表達關切，指當初推動市地重劃時因面積太小，把舊大里區公所等機關用地納入，就是期待蓋聯合行政中心，市府說不蓋就不蓋，根本拿地方開玩笑，如何對大里人交待？盧秀燕答詢表示，中央要求若新開發土地，直轄市必須拿出5%、一般縣市3%來興建社宅，台中市包含13至15期開發區都被要求保留社宅用地，但市府不可能動到民間土地，配回約8%抵費地若被劃走5%，比例太高，已經行文中央希望排除、不溯及既往。但林德宇強調，市府決策應該要嚴謹，不應該擅自公布不再興建，事後彌補說明又卸責，對大里市民是不公平的。都發局長李正偉指出，中央公文並沒說不溯及既往，市府主張社宅5%的分母應是配餘地而不是總面積。地政局長吳存金指出，各區重劃前都有嚴謹規劃，若溯及既往，無異用清朝的劍斬明朝的官，配餘地無法抵償開發成本，將使開發計劃大亂。大里聯合行政中心預定地位於國光路、大里路口，目前區公所暫時與纖維博物館合署辦公。市議員議員江和樹問，外傳市府要把機關用地賣掉？盧秀燕回應「我任內保證一定是機關用地」！她強調中央希望留5%蓋社宅，市府正在跟中央協調排除，但「這是全國性的議題，中央不會甩我們」，因此也要拜託執政黨民進黨議員，透過自己內部管道與中央溝通。