珊珊來襲！大阪環球影城揭營運時間變動　週末回到霍格華茲恐取消

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▲日本大阪環球影城在官網公告，受到颱風影響，9月1日的「回到霍格華茲」特別活動可能會取消。（圖／翻攝自日本大阪影城官網）

今年第10號颱風珊珊於日本當地時間29日上午8點，在鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，且維持強大威力持續北上。日本各地防颱如臨大敵，日本大阪環球影城（USJ）也宣布，8月31日至9月2日營業時間可能會有所調整，原定本周末舉行的「哈利波特魔法世界」10周年活動也恐遭取消。日本大阪環球影城在官網公告表示，「由於10號颱風接近，為了確保遊客與工作人員的安全，8月31日至9月2日期間，可能會在未經預告的情況下更改樂園的營運時間及其他營運內容。因此，9月1日的『回到霍格華茲』特別活動也可能會取消。詳情將另行在官方網站上公告。感謝您的理解與合作」。日本氣象廳今日早上針對珊珊颱風的路徑預報顯示，珊珊颱風自九州登陸後，將一路沿著日本列島前進，直到下周一都可能還在日本東北地區附近徘徊。根據日本經濟新聞報導，日本氣象廳表示，由於受到從日本東部海域向日本列島突出的太平洋高壓系統壓制，珊珊颱風速度減慢，同時，亦有學者指出，因為西風帶沒有比平常更向南蜿蜒，颱風因此錯過了導引氣流。面對珊珊颱風，日本當局嚴加戒備，日本氣象廳提醒，大氣狀態目前非常不穩定，不僅是九州，遠離颱風主體的西日本及東日本地區也有間歇性強雷雨天氣。受颱風影響，九州新幹線、西九州新幹線及九州所有普通鐵路已依次停運，山陽新幹線廣島至博多段29日下午起計畫停運。航空方面，多架往返九州和四國機場的航班取消，日本航空29日共取消265個航班，全日空共取消173個航班，捷星航空、天馬航空等亦取消部分航班。