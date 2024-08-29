曾接受沈慶京邀約到陶朱隱園？柯文哲認了：去唱過歌1次

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民眾黨主席柯文哲近日深陷政治獻金風波，又遭爆用4300萬補助款買商辦，其在台北市長任內三大案之一的京華城案也遭調查，台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京以及助理吳順民被依貪污之違背職務收賄罪聲押禁見。柯文哲今（29）日下午開總統大選政治獻金疑義澄清記者會，針對京華城案，他表示自己從來不會否認自己認識沈慶京，也曾接受沈慶京邀約去陶朱隱園唱歌過一次，並表示議員來參加便當會，會議紀錄都是公開透明的，對他來說坦蕩蕩。針對沈慶京聲明中提到，柯文哲市府時期有官員向他索賄。對此，柯文哲表示，他如果知道是誰，當時就自己處理掉了，所以他看到沈慶京聲明的新聞時，也是嚇一跳；既然沈慶京已經在地檢署，那就直接跟檢察官說到底是誰，也請檢察官去徹底徹查。對於前立委高嘉瑜爆料他曾到陶朱隱園唱歌，柯文哲說，他從來不會否認自己認識沈慶京，他當台北市長這麼多年，財團老闆對他來說也是一個市民，當然有遇到過，他從來不會否認，沈慶京也有請他去唱過歌一次。針對京華城案，柯文哲表示，他的態度是一樣的，議員來參加便當會，有什麼需求或陳情事件，一切都是公開透明的，且都有會議記錄，對他來說坦蕩蕩，不管誰來都有會議紀錄，陳情什麼事情都有寫下來，看轉哪個局處，一切依法行政。柯文哲說，有跑過台北市政府的記者都知道，市府人員一定不會說長官交代要做什麼，因為他最常講的一句話就是「大家都依法行政，該怎麼做就怎麼做」，只是說動作快一點，就這樣而已。