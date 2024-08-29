輝達財測帶衰台股！蘋果救場　法人：AI手機成亮點趁早布局

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AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布最新財報，但展望不如預期樂觀，拖累台股今（29）日表現，盤中一度跌300多點，終場收斂以22201.85點、跌168.8點作收，成交金額為新台幣3352.05億元。權值王台積電與鴻海都弱勢走跌，盤面上蘋概股救場，像是宏捷科收在漲停，玉晶光幾近漲停，臻鼎、大立光、華通、全新、燿華漲5到8%之間。由於蘋果新機將登場，法人指出AI手機將再度成為焦點。蘋果2024秋季發表會將於9月10日登場，其中最受矚目的為具備AI功能的iPhone 16新機，保德信指出，市場認為本次的發表會重點，不論產品為何，都將密切結合最新的AI智慧服務Apple Intelligence，除了有助於蘋果整體新機銷量，對於AI手機市場的發展也將帶來正面挹注。PGIM JENNISON美國成長基金產品經理彭子芸表示，市場期待今年蘋果的iPhone16全系列機種將全數採用A18 Pro晶片，不僅具備Apple Intelligence的AI功能，也有望為第一款完全考量AI的蘋果手機，顯見AI手機趨勢已成為新一代智慧手機的新戰場。根據外媒估計，光是下半年蘋果新機的出貨量將超過9千萬支，年增幅約10%，其中高階機種將成為新機備貨重點。彭子芸分析，AI手機的另一項重點是邊緣AI的應用，不論是率先推出AI手機的三星Galaxy AI，或是緊追其後的蘋果Apple Intelligence功能，都將引領消費性裝置搭載AI功能潮，從手機、PC到其他家電，邊緣AI最大的優勢在於可以直接在裝置上處理資料，而沒有資料外洩的風險，以蘋果為例，透過裝置端處理和伺服器大型模型之間靈活調配計算能力，資料不會被儲存或是被蘋果取得，因此消費性電子廠商已開始積極開發終端運算商機。彭子芸進一步指出，研調機構預期，今年全年度的AI手機出貨量將翻倍成長至破億支，帶動AI手機的全球出貨占比來到11%，到了2027年整體滲透率將大幅提升至43%，且達到單年度5億5千萬支的出貨量能，預料2023年至2027年的AI手機年均複合成長率將高達65%，而2028年AI手機將成為市場主流。眼見美股企業為全球產業領頭羊，彭子芸認為，不論在市值或是企業獲利的競爭力，美股企業往往為全球佼佼者，成長性也相當強勁，包括智慧手機大廠蘋果，以及AI指標股輝達、美國四大雲端服務商等，皆為美國成長類股，看好AI手機商機即將進入高速成長期，投資人不妨優先布局美股科技與通訊產業，掌握邊緣AI成長契機。