買日本藥品注意！食藥署抓違規網站　買「EVE、大正」最重恐關7年

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跨境買藥要小心！食藥署今（29）日公布國外網站「KUWA免稅店」涉賣4項未經核准藥品，包含EVE止痛藥、大正百保能等知名品牌。食藥署提醒，民眾上網買藥視同違法輸入藥品，最重可處以7年以下有期徒刑，得併科罰金5000萬元以下。食藥署今日在食藥膨風廣告專區公告，IP設在日本的境外網站「KUWA免稅店」涉嫌違法販售4項藥品，涵蓋止痛藥、綜合感冒藥等，且不乏知名品牌如EVE、大正製藥，經查後發現外包裝沒有中文標示及許可證字號，非屬台灣核准藥品。食藥署表示，涉嫌違規部分，該系列產品外包裝無中文標示、許可證字號，非屬我國核准藥品，倘若販售未經核准製造或輸入藥品，則涉嫌違反藥事法第83條有關偽禁藥規定。食藥署提醒，若為未經我國核准藥品，其品質、安全、療效皆未經確認，建議有相關健康問題，應就醫或依循正常管道取得我國核准的藥品，切勿隨意購買來路不明或宣稱療效的產品。此外，民眾若在該網站購買，在藥品進口時被查到，涉及違反藥事法相關規定，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，可處以7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。