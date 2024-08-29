消基會質疑「美豬神隱」　食藥署提近3年稽查成果：抓到97件違規

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消費者文教基金會針對全台市售600件豬肉製品產地進行調查，發現僅找到2件為美豬，且其中1件產品也不是在臺灣生產製造，讓消基會直言「與衛福部食品藥物管理署豬肉儀表板所公布的美國豬肉進口數量，有天壤之別」，對此，食藥署做出回應。食藥署表示，輸入食品應依食品安全衛生管理法規定，向本署申請食品輸入查驗，查驗結果符合規定後，始予放行輸入。自2021年至2024年7月國產及輸入總淨重共計340.7萬公噸，其中美國輸入佔全部2.8萬公噸(0.8%)；輸入生鮮冷藏冷凍豬肉及其可食部位均符合衛生標準。另為督促食品業者落實標示規定，食藥署同樣自2021年起，與地方政府衛生局合作執行豬肉原料原產地標示稽查計畫，全面查核後市場相關食品標示適法性，2021年至2024年7月，乙完成查核豬肉原料原產地標示共計26萬2,969件次，查獲97件標示不符規定，均已依食品安全衛生管理法裁處，裁處金額共計321.6萬元整；經統計，26萬餘件次中，標示美國豬肉者計2,461件次，佔比為0.9 %。食藥署稱將持續依食品安全衛生管理法相關規定，嚴謹執行食品輸入查驗，確保輸入食品安全衛生；同時並落實市售食品監管，查獲違規即依法處辦，為民眾食品安全把關。