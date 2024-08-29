小禎險破相！錄影前爆意外「傷照曝光」惹心疼　她還原事發經過

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▲女星小禎（胡盈禎）性格直率幽默，手中有不少節目主持，也會在社群平台上不時和粉絲分享生活。（圖／胡小禎臉書）

▲小禎的右臉頰紫青色一塊。（圖／小禎IG）

▲小禎4月才報病號，曬出自己在醫院打點滴的照片。（圖／小禎IG）

女星小禎（胡盈禎）性格直率幽默，手中有不少節目主持，也會在社群平台上不時和粉絲分享生活，沒想到今（29）日她在錄影前竟發生意外，臉部被砸傷，她在IG限時動態上分享傷勢照，險些破相，讓粉絲十分心疼，她也曝光事件發生原委，仍不改幽默性格喊：「阿～～絲～～幹得好！」選擇苦中作樂。從小禎曝光的照片中能看到，她臉上的妝容精緻完整，右臉頰卻紫青色一塊，儘管有上妝蓋住還是能看到些微顏色，她透露自己在錄影前要拿待會用到的東西，沒想到箱子整個掉下來，直接砸在她的臉上，讓她忍不住自嘲：「幹得好！」由於傷口完全蓋不住，她也忍不住感慨：「凸起來真的很難遮。」儘管樂觀面對，仍讓粉絲十分擔心。事實上，小禎4月才報病號，曬出自己在醫院打點滴的照片，只見她戴帽子和口罩，難受地抱住醫院病床的棉被，手上還打著點滴，貼了好幾個紗布，當時她透露自己得了B型流感，之前太小看這個疾病，感染之後才發現根本比新冠肺炎還要痛苦300倍。這也已經不是小禎第一次身體出狀況，當時她帶狀皰疹復發，又因為生活壓力大，導致自律神經失調，讓她忍不住抱怨：「我真的總有一天會氣到暴斃死在家裡！真的是內憂外患…沒有一天可以放鬆、清醒！我真的很想去山上尖叫」，直言心情影響到身體健康，病其實很難好起來。