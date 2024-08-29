中秋月餅戰！大潤發賣50倍「超巨大蛋黃酥」　義美蛋黃酥買2送1

中秋節（9月17日）就要到來，每到中秋就是團聚烤肉、大吃月餅的時候，彰化名店「不二坊」還掀起代購阻礙交通的蛋黃酥之亂。烘焙業者全力搶攻蛋黃酥一年之中最熱賣的時期，大潤發再度開賣「50倍大」的巨無霸蛋黃酥，用了超過50顆鹹蛋黃、重達3.7公斤；義美食品則祭出限時兩天蛋黃酥買2送1優惠。
平時就買得到的蛋黃酥，到了中秋佳節特別有魔力，或許是一邊賞月或是和家人團聚品嘗，中秋節的蛋黃酥就是特別好吃。鎖定中秋節蛋黃酥主戰場，烘焙業者火力全開，量販大潤發再度端出巨無霸蛋黃酥，8吋大小比一般蛋黃酥整整大上50倍，整顆重量高達3.7公斤，內餡用掉53顆鹹蛋黃，單顆預購價2200元。
大潤發表示，每年中秋檔期都賣出超過40萬顆蛋黃酥，今年再度推出「8吋巨無霸蛋黃酥」，一顆要花上約4小時製作時間。內餡選用屏東紅土鹹鴨蛋，加上台灣紅豆減糖配方，並在巨大亮澤外皮撒上芝麻，比起一般正規版足足大了50倍，即日起至9月5日開放預購，原價2500元、預購價2200元。另外還有5吋超霸蛋黃酥，大約是10倍放大，原價399元、預購價365元。
50倍大的蛋黃酥一開賣就轟動，眾人熱議到底有誰會買，在網路上引起熱烈討論：「給YTR、網紅開箱拍片用的吧」、「拿來用投石車丟人的嗎」、「我是肥宅，很想吃吃看」、「大胃王會挑戰吧，一般人不可能吃完」，也有人認為，8吋大蛋黃酥很適合社區拜拜普渡用，擺供桌上頗具誠意，若是家庭人口多也吃得完。
不比尺寸比價格！義美食品則限時2天祭出蛋黃酥優惠，8月29日、30日限時2天，全台門市祭出現烤核桃豆沙蛋黃酥買2送1，門市店內價原先是每顆62元，買2送1後平均單顆41元，會員可再享9.5折，等於一顆蛋黃酥不到40元，比起現在市面上動輒近百元的蛋黃酥親民許多。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大潤發表示，每年中秋檔期都賣出超過40萬顆蛋黃酥，今年再度推出「8吋巨無霸蛋黃酥」，一顆要花上約4小時製作時間。內餡選用屏東紅土鹹鴨蛋，加上台灣紅豆減糖配方，並在巨大亮澤外皮撒上芝麻，比起一般正規版足足大了50倍，即日起至9月5日開放預購，原價2500元、預購價2200元。另外還有5吋超霸蛋黃酥，大約是10倍放大，原價399元、預購價365元。
50倍大的蛋黃酥一開賣就轟動，眾人熱議到底有誰會買，在網路上引起熱烈討論：「給YTR、網紅開箱拍片用的吧」、「拿來用投石車丟人的嗎」、「我是肥宅，很想吃吃看」、「大胃王會挑戰吧，一般人不可能吃完」，也有人認為，8吋大蛋黃酥很適合社區拜拜普渡用，擺供桌上頗具誠意，若是家庭人口多也吃得完。
不比尺寸比價格！義美食品則限時2天祭出蛋黃酥優惠，8月29日、30日限時2天，全台門市祭出現烤核桃豆沙蛋黃酥買2送1，門市店內價原先是每顆62元，買2送1後平均單顆41元，會員可再享9.5折，等於一顆蛋黃酥不到40元，比起現在市面上動輒近百元的蛋黃酥親民許多。
關鍵字