中秋月餅戰！大潤發賣50倍「超巨大蛋黃酥」　義美蛋黃酥買2送1

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▲大潤發開賣8吋巨無霸蛋黃酥，比一般蛋黃酥大上50倍，整顆重量3.7公斤，內餡用掉53顆鹹蛋黃，預購價2200元。（圖／記者黃韻文攝）

▲大潤發除了8吋巨無霸蛋黃酥，另有5吋超霸蛋黃酥，和一般廣式月餅大小相比，尺寸相當驚人。（圖／記者黃韻文攝）

▲義美食品8月29日、30日限時2天，現烤核桃豆沙蛋黃酥買2送1。（圖／品牌提供）

中秋節（9月17日）就要到來，每到中秋就是團聚烤肉、大吃月餅的時候，彰化名店「不二坊」還掀起代購阻礙交通的蛋黃酥之亂。烘焙業者全力搶攻蛋黃酥一年之中最熱賣的時期，平時就買得到的蛋黃酥，到了中秋佳節特別有魔力，或許是一邊賞月或是和家人團聚品嘗，中秋節的蛋黃酥就是特別好吃。鎖定中秋節蛋黃酥主戰場，烘焙業者火力全開，量販大潤發再度端出巨無霸蛋黃酥，大潤發表示，每年中秋檔期都賣出超過40萬顆蛋黃酥，今年再度推出「8吋巨無霸蛋黃酥」，一顆要花上約4小時製作時間。內餡選用屏東紅土鹹鴨蛋，加上台灣紅豆減糖配方，並在巨大亮澤外皮撒上芝麻，比起一般正規版足足大了50倍，即日起至9月5日開放預購，50倍大的蛋黃酥一開賣就轟動，眾人熱議到底有誰會買，在網路上引起熱烈討論：「給YTR、網紅開箱拍片用的吧」、、「我是肥宅，很想吃吃看」、「大胃王會挑戰吧，一般人不可能吃完」，也有人認為，8吋大蛋黃酥很適合社區拜拜普渡用，擺供桌上頗具誠意，若是家庭人口多也吃得完。不比尺寸比價格！義美食品則限時2天祭出蛋黃酥優惠，8月29日、30日限時2天，，比起現在市面上動輒近百元的蛋黃酥親民許多。