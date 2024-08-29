珊珊颱風龜步恐帶破紀錄大雨！日本「令和米荒」危機加劇

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日本近來陷入白米短缺狀態，各地超市出現搶購白米浪潮，導致民眾買不到白米，業者甚至得祭出限購措施，許多日本媒體已將此波現象稱為「令和米荒」，且隨著珊珊颱風可能直撲稻米栽種區，恐更加劇米荒情形。根據日本富士新聞網(FNN)等媒體報導，日本農林水產省公開6月白米庫存，約為156萬噸，比去年減少了20%，創下自1999年有紀錄以來最低紀錄。各種導致白米欠收以及庫存減少的狀況接踵而來，2023年夏日酷熱稻米收成不佳，加上外國遊客旅日數量激增，導致白米需求也大量增加，再加上8月初日本發布史上首次「南海海槽巨大地震警報」，同樣加劇了民眾囤積白米商品的情形。屋漏偏逢連夜雨，珊珊颱風將直撲九州、四國、關西地區，所到之處皆有稻米栽種區域，且珊珊風龜速，將帶來破紀錄大雨，許多農民反應，因怕颱風造成農業災損，只好趕在颱風來臨前搶救，提前收割水稻，相較正常期間早了至少一周。日本農林水產大臣坂本哲志在呼籲消費者保持冷靜，不要因恐慌囤米，僅購買有需要的，原先預估到9月缺米情形就會逐漸緩解，但隨著珊珊颱風來臨，也讓新種植稻作和原先九月預計收割的稻米產生不確定性。