樊振東、馬龍互贈球拍！兩代大滿貫夢幻聯動　球拍藏4字溫馨密碼

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▲樊振東巴黎奧運奪下男子單打冠軍後，成為馬龍之後新一位大滿貫得主。（圖/記者陳云茹攝）

▲馬龍是史上唯一一位在奧運、世錦賽、世界盃三大賽都拿下至少兩座單打冠軍的男子「雙圈大滿貫」，被譽為世界桌壇的GOAT傳奇球員。（資料照/記者陳云茹攝）

▲樊振東上傳兩人合照向馬龍致意，馬龍則轉發寫下「我的兄弟」。（圖/取自馬龍微博）

▲許多球迷認為樊振東及馬龍似乎都很可能在近期逐漸引退告別桌壇。（資料照/記者陳云茹攝）

樊振東2024巴黎奧運拿下桌球男子單打金牌後，完成生涯大滿貫。近日他也與被譽為桌球「GOAT」的傳奇球員馬龍在微博上互動，兩人互相贈送自己的簽名球拍並拍下合照，其中樊振東寫下的文章內容及他所贈球拍的編號也被球迷發現別具意義。在中國桌壇，馬龍與樊振東兩人的關係十分特別，前者作為中國桌球的傳奇人物，是史上唯一一位在奧運、世錦賽、世界盃三大賽都拿下至少兩座單打冠軍的男子「雙圈大滿貫」。樊振東則一直被寄與厚望能成為馬龍的接班人，卻多次敗給老大哥，他們就像是宿敵般的對手，卻同時也是並肩作戰隊友、薪火相傳的兩代領軍人物。作為中國的兩代球王，馬龍與樊振東昨日在微博上傳了兩人互贈送簽名球拍的照片，樊振東配文中寫下了「My honor, My captin」(我的榮幸，我的隊長)，馬龍則轉發寫下「My bro」(我的兄弟)，由此可見兩人的好交情。值得一提的是，眼尖球迷發現樊振東贈送的球拍編號是2862，2862剛好是他完成大滿貫的天數，他將唯一一塊代表他大滿貫成就的球拍送給了他最尊敬的對手、隊友及隊長。而他所寫下的文案也被發現別具意義，足球英超利物浦傳奇隊長Steven Gerrard離隊時，隊友Periko Alonso曾寫下「my hero, my mate」這句話在足球圈裡頗為有名。眾所皆知樊振東是非常熱衷的足球迷，因此大多數人認為他不會不知道這個文案代表的意涵，不經讓人產生聯想。今年已36歲的老將馬龍這一年來不斷「告別」國際舞台，今年的世錦賽、奧運，他都曾表態很可能是自己的最後一屆。樊振東在近一年也有隱約透露出想退役的念頭，先是奧運前發文寫下「Last dance最後一舞」，奧運會發文「11年國際大賽、有始有終」，並在受訪時提到「未來不一定是桌球了」。此次兩代球王合照的文案也讓人猜想，樊振東是在向即將褪下球衣的馬龍致意，還是兩人都將高掛球鞋告別球員生涯，引起球迷們的熱烈討論。