張清芳挖出30年前嫩照！清純模樣曝光　著急尋人：你們在哪

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▲張清芳PO出當年和粉絲一起拍的舊照。（圖／張清芳臉書）

歌壇「東方不敗」張清芳日前宣布重磅喜訊，出道40年專輯《經典40．不敗精選》將開放預購，10月也將重返台北小巨蛋開唱，門票在8月31日、也就是她58歲生日當天開賣。而生日前夕，她也挖出30年前和歌迷相聚的舊照，看到她站在正中間切蛋糕，歌迷都圍繞在她旁邊，看起來非常開心，而她也透過臉書尋找這些歌迷，「現在的你們在哪裡？」照片一曝光，真的有人到她的貼文留言報到，還有人大讚，「芳姐怎麼都不會老！」張清芳在臉書公開30年前和歌迷的合照，看到她當時穿著簡單的白色T恤、搭配條紋裙，站在正中間準備切蛋糕，看起來非常清純，一旁的歌迷都簇擁到她身旁，還有人捧著一束鮮花，大家都看著鏡頭開心的合照。張清芳好奇這群鐵粉近來的狀況，於是特別放出照片並詢問，「現在的你們在哪裡？PO一張照片來給我看。」沒想到真的有許多鐵粉都跳出來喊聲，「芳姐，我在我在，我就是站在妳身後戴眼鏡穿紫藍色（衣服）的，就是之前妳說我變胖超多的」、「最左邊佔最大版面的是我，祝芳姐生日快樂！演唱會安可場門票秒殺！」、「裡面的照片居然有我…好神奇啊！哈哈！阿芳生日快樂！我有出現在芳華盛宴演唱會藍光裡面的歌迷訪談部分喔」，還有人說「人美心美，對媽媽至孝，相信姐的身教模範，能夠繼續幸福美好。」即將度過58歲生日的張清芳，日前也透露，前2年生日都在歐洲，沒什麼特別的想法、只想放空，「但今年不一樣，因為值得慶祝的事可多呢！我想跟一路上陪伴我的音樂夥伴、好友、以及家人分享我滿滿的喜樂，並且渴望他們再次給我大大的擁抱，支撐著我，讓我有最好的體力，永遠在暖機備戰狀態中，唱出最美好的演出。」而10月她將返場小巨蛋舉辦「TimeLESS演唱會 花見特別安可場」，門票也將在她生日當天中午12點於拓元開賣。