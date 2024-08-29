池昌旭出演古裝《于氏王后》！女主全鐘瑞捲校園霸凌　首露面發聲

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▲影后全鐘瑞日前遭爆涉及校園霸凌，有人匿名指出她在學校會圍毆同學，還經常搶別人校服，若對方不照做全鐘瑞就會出口辱罵，不過經紀公司事後全面否認。（圖／全鐘瑞IG）

▲全鐘瑞一出道就以李滄東導演的《燃燒烈愛》驚豔國際影壇，有「怪物新人」之稱。（圖／Netflix提供）







韓國全新古裝劇《于氏王后》由韓劇男神池昌旭、李洙赫、全鐘瑞主演，27日在首爾舉辦記者會。全鐘瑞一出場就是全場焦點，她今年4月曾被指控是霸凌加害者，針對該傳聞，全鐘瑞親自在記者會上澄清：「傳聞毫無根據，如果霸凌是事實，我無法堂堂正正站在這裡。」今年4月，匿名論壇「Blind」有不少匿名指控全鐘瑞國中時期時曾對同學搶校服、教唆性侵、飆髒話等，隨後經紀公司對外否認所有指控，並採取法律行動，不過多數粉絲仍不採信。而根據韓媒報導，在《于氏王后》記者會中，全鐘瑞被問到校園霸凌疑雲時回應：「正如公司發布的立場聲明，那些指控完全不屬實。」她也強調：「如果這些指控是真的，那麼我現在不可能如此堂堂正正地站在公眾和記者面前。」但對於捲入糾紛，全鐘瑞仍感到十分抱歉，並表示自己將致力於今後的活動，彌補因此受到傷害的所有人。現年29歲的全鐘瑞2018年以電影《燃燒烈愛》出道，初亮相就當上女主角，還憑藉該作品登上坎城影展，並入圍多項獎項，成為南韓演藝圈公認的「怪物新人」。2021年在電影《聲命線索》中飾演有反社會人格的瘋狂殺人魔，拿下「百想藝術大賞」電影部門的「最佳女主角」，演技實力備受外界肯定。