影／神扯！再見全壘打被Jankowski沒收　白襪3：4遊騎兵吞第103敗

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MLB德州遊騎兵今（29）日客場對上芝加哥白襪，9局遊騎兵4:3一分領先白襪，在一、二壘有人的情況下，白襪此戰在1局上就靠著Andrew Benintendi的二壘安打，取得2:0領先，遊騎兵大物新秀Wyatt Langford4局上敲出3分砲，助遊騎兵逆轉比分，白襪在5局下靠著Lenyn Sosa的安打追平，前5局打完雙方戰成3:3平手。9局上Corey Seager的帶有一分打點的關鍵安打，讓遊騎兵再度超前比分，以4：3領先白襪，9局下遊騎兵先推出Andrew Chafin，上場後先被Nicky Lopez敲出安打，在解決Luis Robert Jr.後，又被Andrew Benintendi敲安，在一、二壘有人的情況下，Vaughn敲出左外野方向深遠飛球，眼看就要飛過全壘打牆，Jankowski追至牆前，奮力躍起將球收進手套，讓白襪牛棚區投手都抱頭傻眼。最後遊騎兵換上Grant Anderson，他也成功拿下最後一個出局數，遊騎兵終場就以4:3險勝白襪，白襪此戰吞敗後，本季敗場數達到103敗，再吞3敗就能追平隊史最差紀錄。