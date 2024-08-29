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影／神扯！再見全壘打被Jankowski沒收　白襪3：4遊騎兵吞第103敗

記者路皓惟/綜合報導

▲德州遊騎兵左外野手Travis Jankowski在9局上沒收了白襪第4棒Andrew Vaughn的再見全壘打，驚險守住勝利，最終遊騎兵以4:3擊敗白襪，白襪苦吞本季第102敗。（圖／取自@dmn_rangers）
▲德州遊騎兵左外野手Travis Jankowski在9局上沒收了白襪第4棒Andrew Vaughn的再見全壘打，驚險守住勝利，最終遊騎兵以4:3擊敗白襪，白襪苦吞本季第102敗。（圖／取自@dmn_rangers）
MLB德州遊騎兵今（29）日客場對上芝加哥白襪，9局遊騎兵4:3一分領先白襪，在一、二壘有人的情況下，白襪第4棒Andrew Vaughn掃出左外野方向飛球，眼看就要形成再見全壘打，但遊騎兵左外野手Travis Jankowski上演超美技將Vaughn的全壘打沒收，讓牛棚區的白襪投手都抱頭傻眼，終場白襪以1分惜敗，苦吞本季第102敗，恐改寫1960年大都會締造的單季120敗最慘紀錄。

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白襪此戰在1局上就靠著Andrew Benintendi的二壘安打，取得2:0領先，遊騎兵大物新秀Wyatt Langford4局上敲出3分砲，助遊騎兵逆轉比分，白襪在5局下靠著Lenyn Sosa的安打追平，前5局打完雙方戰成3:3平手。

白襪好慘　再見全壘打遭超美技沒收

9局上Corey Seager的帶有一分打點的關鍵安打，讓遊騎兵再度超前比分，以4：3領先白襪，9局下遊騎兵先推出Andrew Chafin，上場後先被Nicky Lopez敲出安打，在解決Luis Robert Jr.後，又被Andrew Benintendi敲安，在一、二壘有人的情況下，Vaughn敲出左外野方向深遠飛球，眼看就要飛過全壘打牆，Jankowski追至牆前，奮力躍起將球收進手套，讓白襪牛棚區投手都抱頭傻眼。

最後遊騎兵換上Grant Anderson，他也成功拿下最後一個出局數，遊騎兵終場就以4:3險勝白襪，白襪此戰吞敗後，本季敗場數達到103敗，再吞3敗就能追平隊史最差紀錄。


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