錯過真的哭了！4張千萬發票「倒數7天沒人領」　消費明細、地點曝

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▲財政部急尋4張發票千萬得主，倒數最後7天沒領就失效！直呼「中獎發票過期，比鬼還可怕」。（圖/財政部臉書）

▲統一發票113年3月、4月中獎發票號碼，還有4個人還沒有領千萬大獎！（圖/NOWnews社群中心製表）

▲載具歸戶可從財政部官網上去申請，以記者歸戶常用的OPEN POINT會員來說，只要刷條碼累積點數，發票也會存入財政部雲端發票系統，而不是獨立存在OPEN POINT APP中，只要打開財政部雲端發票也能看到該張發票。（圖/翻攝財政部官網）

統一發票每兩個月開獎一次，成為不少人日常小確幸之一，而雖然現在雲端發票已經非常盛行，但還是有許多人會拿實體電子發票，一個不小心就弄丟沒對到獎，跟千萬獎金擦身而過！財政部今（29）日特別在臉書上急尋4位千萬得主，並且公開消費明細以及地點，如果有印象在這幾個地方消費過的民眾，趕快打開APP、在家找找發票吧！財政部在臉書上貼文表示「如果儲存雲端發票的載具開獎前還沒歸戶，更要注意會不會有發票中獎只是你不知道！」📍外送費34元（雲端發票）新北市五股區五權五路27號｜Uber Eats📍飲品26元（電子發票）臺中市西區忠明南路20號｜蜜鄰便利超市📍加油1224元（電子發票）雲林縣口湖鄉中正路1段99號｜中油📍飲品51元（雲端發票）高雄市楠梓區右昌街148號｜7-11然而一定有不少民眾也感到困惑，明明四張千萬大獎當中，簡單來說，如果你沒有歸戶的話，，現代人手機通知眾多，常常一個不小心、不常打開簡訊內容、Email就錯過，