錯過真的哭了！4張千萬發票「倒數7天沒人領」　消費明細、地點曝

統一發票每兩個月開獎一次，成為不少人日常小確幸之一，而雖然現在雲端發票已經非常盛行，但還是有許多人會拿實體電子發票，一個不小心就弄丟沒對到獎，跟千萬獎金擦身而過！財政部今（29）日特別在臉書上急尋4位千萬得主，並且公開消費明細以及地點，如果有印象在這幾個地方消費過的民眾，趕快打開APP、在家找找發票吧！
財政部在臉書上貼文表示「113年3月至4月一期統一發票的領獎期限倒數最後一週，只到9月5日，但可怕的是....這一期的發票還有4張千萬還有人沒有來領，提醒各位人間親朋好友把握機會！趕快確認發票都對完了嗎？中獎的領了沒？如果儲存雲端發票的載具開獎前還沒歸戶，更要注意會不會有發票中獎只是你不知道！」
3月、4月千萬中獎還未領消費明細、地點
📍外送費34元（雲端發票）
新北市五股區五權五路27號｜Uber Eats
📍飲品26元（電子發票）
臺中市西區忠明南路20號｜蜜鄰便利超市
📍加油1224元（電子發票）
雲林縣口湖鄉中正路1段99號｜中油
📍飲品51元（雲端發票）
高雄市楠梓區右昌街148號｜7-11
刷雲端發票仍忘記千萬大獎？真正原因非常有可能是「發票未歸戶」
然而一定有不少民眾也感到困惑，明明四張千萬大獎當中，有兩人使用的是「雲端發票」，但是卻還是遺忘自己有中獎，這到底是怎麼回事？這非常有可能是因為用戶在發票開獎之前沒有進行「歸戶」，所謂的歸戶就是將各種消費方式、平台進行發票整合的功能。
簡單來說，如果你沒有歸戶的話，會發現你有時候刷卡消費或在其他電商平台、刷超商通路會員、繳電話費，這些發票會由商家另外給予雲端發票，而如果中獎的話，是由商家提醒，並不是由財政部通知，如果要看該張發票明細，也要到相關平台以及APP才能查看，現代人手機通知眾多，常常一個不小心、不常打開簡訊內容、Email就錯過，所以還是要趕快將所有發票進行「歸戶」才不會遺漏中獎通知啦！
🟡歸戶設定點這裡
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3月、4月千萬中獎還未領消費明細、地點
📍外送費34元（雲端發票）
新北市五股區五權五路27號｜Uber Eats
📍飲品26元（電子發票）
臺中市西區忠明南路20號｜蜜鄰便利超市
📍加油1224元（電子發票）
雲林縣口湖鄉中正路1段99號｜中油
📍飲品51元（雲端發票）
高雄市楠梓區右昌街148號｜7-11
刷雲端發票仍忘記千萬大獎？真正原因非常有可能是「發票未歸戶」
然而一定有不少民眾也感到困惑，明明四張千萬大獎當中，有兩人使用的是「雲端發票」，但是卻還是遺忘自己有中獎，這到底是怎麼回事？這非常有可能是因為用戶在發票開獎之前沒有進行「歸戶」，所謂的歸戶就是將各種消費方式、平台進行發票整合的功能。
簡單來說，如果你沒有歸戶的話，會發現你有時候刷卡消費或在其他電商平台、刷超商通路會員、繳電話費，這些發票會由商家另外給予雲端發票，而如果中獎的話，是由商家提醒，並不是由財政部通知，如果要看該張發票明細，也要到相關平台以及APP才能查看，現代人手機通知眾多，常常一個不小心、不常打開簡訊內容、Email就錯過，所以還是要趕快將所有發票進行「歸戶」才不會遺漏中獎通知啦！
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