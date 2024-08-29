大里行政中心「不建了」？　議員要求盧秀燕明確承諾

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台中市大里聯合行政中心計畫於第15期市地重劃「機11」土地興建，日前傳出「不建了」，地方民眾炸鍋。市議員林德宇今（29）日在議會質詢表示，市府決策應嚴謹，不應片面宣布不再興建，事後再改口說要蓋。他要求，市府應繼續興建大里聯合行政中心，並請市長盧秀燕公開承諾在她任內。盧秀燕表示，中央要求新開發區要留設5%土地蓋社宅，可能影響15期機關用地，中市已發文中央，希望能排除。林德宇說，大里聯合行政中心一案對於大里地區發展非常重要，但市政府的決策卻在上個月非常離譜的傳出「不再興建大里聯合行政中心」。雖然民政局長吳世瑋有到個別議員服務處說明，但市府應該要在議事廳公開來說明。林德宇要求，盧市長在議事廳，明確承諾大里聯合行政中心，在任內會持續推動，而且一定會動工，是不是市長能夠做這樣的承諾？盧秀燕表示，這些土地現在被中央要求要興建社會住宅，所以現在已經發文給中央，希望能夠解除排除，因為中央來函台中13期、14期、15期，那15期就是大里這邊，就是原來新建大里公所的這個地方，那現在中央要求要保留興建社會住宅，所以在這種情況之下的話，那我們已經就是請中央希望我們能夠把它排除。民政局表示，「大里聯合行政中心」及「機11機關用地」的政策規劃不變，惟國發會要求納入5%社宅用地政策未定案，規劃方向尚須依據政策訂定配合辦理；又機11興建規劃地方意見多元，目前仍無法凝聚共識，市府持續與地方溝通協調。民政局指出，鑑於第15期大里杙市地重劃仍待整合確認，為確保區政業務正常運作，大里區公所仍暫時維持與纖維博物館合署辦公；另市府並於114年度編列經費4,500萬元，進行纖維博物館辦公空間裝修及相關設施改善工程，以提升整體辦公空間及洽公環境。