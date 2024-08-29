《聽海湧》結局3大看點　連俞涵隨軍撤退「爆瘦慘況」畫面流出

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▲吳翰林（右）對於和連俞涵（左）合作印象深刻，劇中連俞涵虛弱的模樣讓人心疼。（圖／公視）

▲周厚安（左）飾演的盟軍檢察官，盼讓日軍和臺籍戰俘監視員全都伏法。（圖／公視）

公視出品的臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》本周六將迎來精采大結局，在結局中有3大看點讓觀眾期待直呼必追，首先是吳翰林與連俞涵的虐心告別戲，接著是觀眾都關心臺籍戰俘監視員三兄弟，是否能有人活著回到臺灣？此外有一場逼哭現場各國演員的法庭大戲，該場戲足足拍了3天，黃冠智談起這場戲也相當深刻，他表示雖然一場戲情節長達26分鐘，「但體感不覺得有這麼長時間，當下完全跟著角色的情緒在走，語言聽不懂的時候就放空，情緒到了眼淚自然而然就流出來，而且每一個演員都這樣，極度魔幻！」劇中，吳翰林飾演的臺籍戰俘監視員對戰俘們始終有惻隱之心，在戰爭最後的大轟炸時期，甚至希望能帶著連俞涵飾演的戰俘撤退，只見兩人全身沾滿灰泥塵土，連俞涵虛弱的模樣令人憂心不已，襁褓中孩子更是生死未卜。吳翰林表示該場戲是他此次與連俞涵合作最難忘的一場戲，因為角色心境相當煎熬，他明知對方已經沒有求生意志，「阿遠（吳翰林 飾）仍希望領事太太（連俞涵 飾）可以繼續活下去、奮力扶起她，在煙灰瀰漫的戰俘營中前行！」吳翰林相當開心能在《聽海湧》與連俞涵首度共演，他表示從公視文學大戲《一把青》開始喜歡對方的演出，笑言在開拍空檔時，就已經向連俞涵表達自己的仰慕，「沒想到有這麼一天，能夠與自己很欣賞的演員一起演戲、空檔還能暢聊彼此喜歡的電影，真的是太神奇的體驗、太熱血了。」《聽海湧》結局播畢將緊接著播放劇迷引頸期盼的《漂流之海－聽海湧紀錄片》，吳翰林和劇組重返北婆羅洲，走訪山打根戰俘營紀念館，並走入雨林與河流，跟隨嚮導探訪當年日軍帶著戰俘走過的「死亡行軍」路線，親身感受那段艱辛歷程。吳翰林首度來到北婆羅洲親自體驗「死亡行軍」，感受當地的溫度、濕度與獨特的地景，他感慨，「時空交錯，彷彿80年前的戰俘營再現。」《漂流之海－聽海湧紀錄片》導演陳宛靖談到拍攝紀錄片的歷程，她先是打趣說，「參與了一個未曾想像過的製作，從一個幕後花絮長成一個紀錄片，也是意想不到的神奇！」因拍攝這部紀錄片而更了解這段歷史的起點，她也盼望《聽海湧》不只是停留於此，「這是一個『開啟』，這段歷史還有很多不為人知的事物，希望讓更多人關注不同層面的故事。」他們在北婆羅洲拍攝時，也和當地嚮導交流臺籍日本兵的故事，「未來這位嚮導也可以分享這段歷史，讓大家知道知道日軍中有一群臺籍日本兵，以及這群臺籍日本兵的模樣和遭遇。」