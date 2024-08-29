賈永婕9/3上任！101董事長張學舜「15字首回應」　親揭卸任後規劃

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▲台北101現任董事長張學舜（左3）、台北101總經理朱麗文（左4）。（圖／台北101提供）

▲LONGINES x TAIPEI 101聯名飛行小熊，不含飛機模型拍攝道具。（圖／台北101提供）

▲台北101週年慶期間也隆重舉辦第12屆「World Masterpiece珠寶腕錶大賞」。（圖／記者鍾怡婷攝）

台北101將於9月3日舉行董監事改選，未來由賈永婕接下台北101董事長一職，而現任董事長張學舜今（29）日出席台北101年度盛會「週年慶暨珠寶腕錶大賞開幕記者會」，任職台北101董事長長達6年，他也透露卸任後會先到全世界旅遊、放鬆，對於賈永婕接任董座，僅簡單用15字表示「祝福，希望台北101越來越好，謝謝」。台北101現任董事長張學舜迄今已任職6年，為101史上任職最久的董事長，面對卸任的日子進行倒數，他也在週年慶記者會上感性致詞「今天這個週年慶不只是週年慶，也是感謝會，感謝夥伴6年來的支持」。張學舜也首度吐露卸任後的規劃，「去體驗美好的生活，會到全世界去旅遊、放鬆一下」，對於賈永婕接任董座一職，則簡單表示「祝福，希望台北101越來越好，謝謝」。至於101總經理朱麗文則確定續任，她表示「感謝張學舜董事長6年帶領台北101面對各種挑戰，為台北101達到的營運高度與溫度，加入藝術、美學元素，打造台灣當代文明地標，使得台北101去年稅前獲利創新高紀錄，祝福董事長未來更上一層樓」。台北101年度時尚購物盛會週年慶將於9月5日至10月13日正式開跑，8月29日起至9月4日舉辦「黃金週預購會」，邀請會員優先入館選購全館週年慶獨家限量商品，持聯名卡刷卡獨享秘境花園觀景台、流行美妝、國際精品最高享有15%回饋。同時，台北101亦攜手中國信託，黃金週期間101會員持中信卡最高也能享有國際精品10%、珠寶腕錶5%的回饋。而每年都引發搶兌熱潮的無敵小熊--台北101紀念熊，今年首度與LONGINES浪琴表聯名，共同推出LONGINES x TAIPEI 101聯名飛行小熊專屬限定款，以浪琴表的品牌色藍色，結合飛行錶的歷史，為小熊設計了飛行夾克。凡台北101會員於黃金週週年慶期間，當日消費累積滿五萬元即可兌換一隻，數量有限，兌完為止。同時9月5日至10月13日的週年慶期間，台北101也隆重舉辦第12屆「World Masterpiece珠寶腕錶大賞」，不僅匯聚眾多國際高級珠寶腕錶品牌的盛會，更是全球獨一無二以顧客和藏家為核心的珠寶腕錶盛會。今年首度邀請香奈兒高級腕錶暨珠寶作品參展，還有卡地亞全新限量表款Privé Torture首度發表。