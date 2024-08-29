公益音樂派對在高雄　黃文益邀全民31日一同做公益玩派對

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▲黃文益表示，只要帶著5張7-8月發票就可以免費進場參加「高雄海灣公益音樂派對」。(圖／民進黨高雄市黨部提供)

呼應民進黨主席賴清德期許各縣市黨部主委能肩負更多社會化責任，落實社會承諾等期待，民進黨高雄市黨部主委黃文益將在31日協同民間團體舉辦屬於年輕人「高雄海灣公益音樂派對」。黃文益表示，只要帶著5張7-8月發票就可以免費進場參加派對，發票將捐給社團法人台灣愛狗人協會、南高雄家扶中心及社團法人高雄市自閉症協進會等社福機構。「高雄海灣公益音樂派對」將在高雄流行音樂中心前的海風廣場舉行，這次邀請的超強卡司，有三位百大DJ，分別是世界百大DJ 第24名DJ XIN（李小星）、亞洲百大DJ 第56名DJ Hannah ，以及亞洲百大女DJ 第13名，以及2024 巴黎奧運受邀表演的高雄子弟DJ Swallow（妖嬌）。同時也邀請獲金曲獎、金音獎入圍肯定的高雄在地饒舌團體「影子計劃」、最火熱的新生代歌手徐晧程LilHAO；美麗與實力的Molynn 派對樂團，以及鳳山商工美舞社、高雄科技大學電音社、Stunning Girls，加上超人氣主持人MC-JT共同打造一個美好的港灣夜晚。黃文益表示，高雄近年成為台灣演唱會經濟、藝文產業重鎮，把握暑假最後一週，希望透過這場結合公益與音樂的「音樂派對」，豐富城市生活，吸引年輕人參與，展現港都活力與移居的一面，並且透過捐發票換入場資格的規則，邀請市民共同支持公益。黃文益認為，政黨是人民團體的一種，必須與人民站在一起，落實黨部公益化，協助民間團體舉辦音樂活動，除了活動的公益性質之外，也希望能扮演一個媒介角色，將好音樂、好表演帶給高雄市民。近年在陳其邁市長努力下，台積電、輝達等國際大廠紛紛進駐高雄，成為台灣炙手可熱的科技城市，也希望透過舉辦音樂活動，提高大眾對電子音樂有更健康的認識及興趣，吸引更多年輕人參與。