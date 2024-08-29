跟楊謹華一起上自慰課「同場自摸」！Ella爆買情趣用品送她

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▲Ella陳嘉樺（左起）、楊祐寧、楊謹華主演《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／記者林奕如攝影）

Ella陳嘉樺、楊謹華、楊祐寧主演亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》，今（29）日舉行開播記者會。楊謹華飾演擅長性愛的性治療師，劇中帶Ella陳嘉樺去上「自慰課」了解自己的身體，直接在課堂上各找角落自摸。Ella更自爆買了情趣用品，但自己沒有用，因此轉送給身邊女性朋友。楊謹華透露劇中呈現自慰課程，是劇組田調之後，想要如實呈現，通常一個班級約7、8位學員，很多都是閨密一起來上課，用一塊布遮下半身，然後認識自己許多部位。Ella表示，有些人會很害羞避諱，這是很健康的事情，男生也要關注，「不然比如他（楊祐寧）幫孩子在換尿布的時候，他要怎麼擦的方向才不會讓孩子尿道發炎。」楊謹華飾演擅長性愛的性治療師，解決各種房事問題，她為戲做功課，上了一系列的課程，包括性治療的專業課程、瑜珈、壁球課，也包括展現性感的性愛課，連「叫聲」都跟導演進行多次討論。楊謹華透露，「我們討論的點是希望讓女性觀眾看了覺得『溫柔』、『舒服』，而不是模仿A片，讓觀眾感覺到性愛過程中自然的呼吸聲。」她也說，一開始有一點放不開，對於叫聲有一點害羞，老師教導要用肚子發聲，老師很專業，不能像演的，也不能真的叫。