「吻戲達人」池昌旭來了！百名女粉絲尖叫嗨翻　男神1動作洩心情

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▲池昌旭環顧四周女粉絲，熱情放電沒在客氣。（圖／記者林調遜攝影）

▲池昌旭擔任瑞士名錶品牌大使，現身台北101。（圖／記者林調遜攝影）

▲池昌旭在瑞士名錶品牌台北101旗艦店看板上，留下率性簽名。（圖／記者林調遜攝影）

韓劇「吻戲達人」池昌旭擔任瑞士名錶品牌大使，今（29）日現身台北101，活動還沒開始現場就擠爆大批女粉絲圍觀。池昌旭現身後全場激烈尖叫，他貼心的環顧四周上百名粉絲，像是要記住每一位台灣粉絲的模樣、相當貼心！已經是亞洲男神的池昌旭，面對大場面自然是相當鎮定，但仔細一看可以發現他背在身後的左手，大拇指與中指不停互摳，心情上似乎還是有些焦慮緊張。池昌旭受邀擔任瑞士名錶品牌大使，今日穿著一套質感棕色西裝帥氣登場，受到全場女粉絲尖叫聲迎接，他也開心與大家打招呼：「大家好，真的好久沒有跟大家打招呼了，我是池昌旭很高興見到你們！」同時環顧B1至3樓的所有粉絲鏡頭，貼心讓大家捕捉畫面。池昌旭放送電眼魅力，暖心表示：「我之前以個人的行程訪問過101，這次是以品牌大使身分來、我真的覺得非常榮幸，在這邊再次跟大家見到面，我也覺得非常的開心！」他還透露昨日提前抵達台灣，已經在機場搶先品嚐在地美食餛飩麵，直誇：「非常好吃！」私下熱愛騎重機的池昌旭，被問到有沒有想過在台灣環島旅遊？他直言：「如果有機會的話，我真的想在台灣享受環島之旅的感受。」至於來台灣舉辦粉絲見面會的可能性？他相當直男的回應：「目前來講，沒有（舉辦）粉絲見面會的計畫，但實際上會不會有機會來台灣跟粉絲們見面呢？這個要看之後有沒有其他合作的方案。」展現真誠個性。