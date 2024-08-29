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光芒左投砸到大谷！竟收死亡威脅　妻子發聲：沒有人應被這樣對待

記者陳品翔/綜合報導

▲坦帕灣光芒左投Richard Lovelady日前在與道奇的比賽上登板投球，他也面對到日籍巨星大谷翔平，而這個打席Lovelady的控球失準，不慎投出觸身球砸中大谷的左手腕，賽後他的個人社群帳號《X》竟意外被許多網友出征，最終甚至慘遭刪除。（圖／美聯社／達志影像）
▲坦帕灣光芒左投Richard Lovelady日前在與道奇的比賽上登板投球，他也面對到日籍巨星大谷翔平，而這個打席Lovelady的控球失準，不慎投出觸身球砸中大谷的左手腕，賽後他的個人社群帳號《X》竟意外被許多網友出征，最終甚至慘遭刪除。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒坦帕灣光芒左投Richard Lovelady ，日前在與道奇的比賽上登板投球，他也面對到日籍巨星大谷翔平，而這個打席Lovelady的控球失準，不慎投出觸身球砸中大谷的左手腕，賽後他的個人社群帳號《X》竟意外被許多網友出征，最終甚至慘遭刪除，稍早Lovelady的妻子還聲稱如今竟收到陌生人士的「死亡威脅」，她也出面替丈夫發聲，並表示：「沒有人值得要被這樣對待。」

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Lovelady日前不慎砸到大谷　當下向主審抗議被噓

本月稍早26日道奇光芒之戰，比賽來到8局下半雙方比分為1：1平手，這時光芒派上左投Richard Lovelady登板後援，而大谷作為首名打者上場打擊，在球數1好2壞的情況下，不慎被Lovelady一顆內角伸卡球打中左手，雖然大谷露出相當痛苦的表情，但還是繼續留在場上。

不過Lovelady當下則是認為大谷這球有出棒，進而向主審爭論，但裁判最終並沒有理會他，仍維持原判，Lovelady也隨即遭到滿場道奇球迷的噓聲伺候。而賽後Lovelady更是遭到大批網友灌爆社群，讓他只能緊急關閉個人社群《X》帳號，僅留下Instagram帳號，未料這麼做還是沒能平息怒火，稍早他的愛妻更是聲稱，如今他們竟然還收到「死亡威脅」。

妻子Maddie出面替丈夫發聲　盼外界勿再散布仇恨

稍早Richard Lovelady的妻子Maddie在社群上指出，自己如今收到陌生人士的死亡威脅，還揚言要綁架他們年僅6個月大的小孩，「你們大可躲在手機、電腦後面，但我老公是萬中選一的運動員，值得受到讚賞與祝賀，這（觸身球）都只是棒球的一部份。」

我的家人是我最珍貴的資產，當你們試圖要威脅、甚至駭進我的帳號時，你就已經越界了。現在這個帳號將被我永久移除，你們把我的回憶跟好友都奪走了，你還以我的名義向其他人發送訊息，這是完全無法接受的。」Richard Lovelady的妻子Maddie如此寫下。

她最後也表示，自己已經辦新的Instagram帳號，希望外界能夠不要再針對他們，「世上沒有任何人值得要被這樣對待，所有人的生命都是很可貴的，我們沒有必要去散布這些仇恨。

▲Richard Lovelady的妻子聲稱，如今他們竟收到陌生人士的「死亡威脅」，她也出面替丈夫發聲。（圖／取自Lovelady妻子個人社群）
▲Richard Lovelady的妻子聲稱，如今他們竟收到陌生人士的「死亡威脅」，她也出面替丈夫發聲。（圖／取自Lovelady妻子個人社群）

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