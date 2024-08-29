影／美國鴕鳥逛大街擾亂交通！從拖車跳車投奔自由　主人現身領回

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美國1隻鴕鳥在大街上趴趴走，導致交通大亂，好幾位駕駛不得不下車「循循善誘」，試圖讓鴕鳥離開車水馬龍的道路，最終鴕鳥主人現身，才終於將其捕獲，結束這場意外鬧劇。根據《美聯社》報導，南達科他州（South Dakota）27日早上，一隻身高超過2公尺的鴕鳥在市區道路上散步，完全無視人類的交通規則，為了避免撞上鴕鳥，許多車輛在路中動彈不得，本就繁忙的街道立即嚴重堵塞。好幾位駕駛不得不下車，或拿出食物誘導或伸手輕推，希望讓鴕鳥離開路中央，但卻無功而返，眾人手忙腳亂，直到鴕鳥主人最終趕到，才成功捕獲鴕鳥將其帶回。當地警方表示，這隻鴕鳥是從一輛拖車上脫逃，該輛拖車從外地行經本地，運送數隻鴕鳥前往目的地。鴕鳥並未受傷，也未造成其他用路人受傷，事件圓滿落幕，並不需要警方介入。至於鴕鳥主人要將鴕鳥運送到何處，警方則並不清楚。